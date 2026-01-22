Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul +13 foto
Scandal cu „Borat" în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul

  • Kairat Almaty - Club Brugge 1-4. Trei suporteri ai clubului belgian au fost reținuți cinci zile după ce s-au deghizat în personajul Borat.
  • Aceștia au purtat celebrul „mankini” verde la meciul din Liga Campionilor împotriva echipei Kairat Almaty.

Cei trei suporteri, identificați de Tribunalul din Astana prin inițialele S., D. și N., au fost reclamați pentru tulburarea ordinii publice, conform lequipe.fr.

Suporterii Club Brugge, reținuți după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul

Aflați sub influența alcoolului, suporterii s-au dezbrăcat până au rămas în lenjerie, au scandat lozinci și ar fi deranjat desfășurarea normală a partidei.

Imaginile surprinse la fața locului îi arată pe fanii lui Club Brugge purtând celebrul costum de baie verde al personajului Borat, interpretat de actorul britanic Sacha Baron Cohen.

Filmul „Borat”, lansat în 2006, urmărește aventurile unui jurnalist kazah în America și prezintă Kazahstanul ca pe o țară înapoiată.

Trei suporteri ai Club Brugge s-au deghizat în celebrul costum de baie al personajului Borat. Foto: „X”, @FcBrugesArmy
Trei suporteri ai Club Brugge s-au deghizat în celebrul costum de baie al personajului Borat. Foto: „X”, @FcBrugesArmy

Autoritățile kazahe au reacționat de mai multe ori împotriva glumelor legate de acest personaj, considerând că acestea perpetuează o imagine falsă despre țară.

La lansarea filmului, proiecțiile au fost inițial interzise, deși ulterior s-a recunoscut că pelicula a contribuit la promovarea turismului în Kazahstan.

Sacha Baron Cohen, îmbrăcat în celebrul „mankini”. Foto: Imago Sacha Baron Cohen, îmbrăcat în celebrul „mankini”. Foto: Imago
Sacha Baron Cohen, îmbrăcat în celebrul „mankini”. Foto: Imago

Filmul „Borat” a stârnit controverse și în România.

Deși în film scenele introductive sunt prezentate ca fiind din Kazahstan, ele au fost filmate într‑un sat din România, Glod (Dâmbovița), unde localnicii au fost mințiți inițial că participă la un documentar.

După ce filmul a devenit un succes internațional, mulți dintre ei s‑au simțit umiliți de modul în care au fost portretizați, ca oameni înapoiați, și au inițiat acțiuni legale împotriva producătorilor pentru prejudiciul adus imaginii lor, conform standard.co.uk.

Este dezgustător. Ne-au păcălit să facem toate aceste lucruri și nu ne-au spus nimic despre ce se întâmplă. Ne-au făcut să arătăm ca niște primitivi, ca niște sălbatici necivilizați. Acum fac milioane, dar ne-au plătit doar 15 lei. Regiunea noastră este foarte săracă și toți încearcă să iasă din această mizerie. Este revoltător să profiți de nenorocirea oamenilor pentru a te amuza pe seama lor. Nicu Tudorache, localnic din Glod

Unii localnici ai satelor unde s‑au filmat scenele au acuzat producătorii că i‑au exploatat, i-au plătit prea puțin și i‑au prezentat într-o lumină nefavorabilă, fără să fie pe deplin informați de ceea ce se va întâmpla.

Gheorghe Luca, cel care deține casa folosită ca locuință a personajului Borat, pe care echipa de filmare a „decorat-o” aducând chiar o vacă vie în sufragerie, a declarat:

„Ne-au plătit doar 30 de lire pentru patru zile întregi de filmări. Au fost politicoși și prietenoși, dar nu am înțeles niciun cuvânt din ce spuneau. A fost foarte inconfortabil și peste tot prin casă era gunoi de animale.

Am acceptat pentru că suntem săraci și aveam nevoie de bani, dar acum ne dăm seama că am fost păcăliți și folosiți într-un mod umilitor.

Tot ce au spus despre noi în film este extrem de jignitor: că bem urină de cal și dormim cu rudele noastre. Poți să spui că e comedie, dar cum poate cineva să râdă de asta?”, a declarat acesta.

