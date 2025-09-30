România are un nou selecționer FRH a bătut palma cu un antrenor din Liga Florilor

Federația Română de Handbal a anunțat, astăzi, că Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei feminine.

Antrenorul va folosi la Campionatul Mondial 2025 lotul conturat de Florentin Pera (45 de ani).

După demisia lui Florentin Pera și a secundului său, Bogdan Burcea, de la naționala feminină, FRH a ajuns la o înțelegere cu fostul tehnician al celor de la SCM Craiova.

Ovidiu Mihăilă, noul selecționer al României

Ovidiu Mihăilă a fost anunțat în postura de selecționer al naționalei de handbal feminin a României și a transmis primul mesaj de la cârma „tricolorelor”.

„Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera și Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei.

Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potențialul jucătoarelor noastre și cred că împreună vom face mândri suporterii și țara noastră.

Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă .

Îi doresc mult succes noii echipe și sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile.

Cu Dumnezeu înainte!”, a declarat Ovidiu Mihăilă, pentru site-ul FRH.

Înaintea angajamentului anunțat, astăzi, de FRH, Ovidiu Mihăilă a pregătit naționala feminină a României U19, SCM Craiova (feminin), Gloria Buzău (feminin) și Steaua București (masculin).

România va merge la CM 2026 cu lotul conturat de Florentin Pera

Florentin Pera a părăsit echipa națională a României după ce a trimis, către EHF, lotul lărgit al „tricolorelor” pentru Campionatul Mondial ce va avea loc în decembrie.

Astfel, pentru turneul final, Ovidiu Mihăilă nu va putea convoca alte jucătoare în afara celor 35 care au fost propuse de fostul selecționer.

Lista finală va include numai 20 de jucătoare din următoarea listă:

Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Raluca Kelemen

Extreme dreapta: Oana Bors, Florența Dumbrăvean, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Sonia Seraficeanu

Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan

Centri: Alisia Boiciuc, Alexandra-Maria Gavrilă, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Andreea Popa, Elena Roșu

Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixândroiu, Mariya Skrobic, Ștefania Stoica

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alexia Niță, Denisa Romaniuc

Pivoți: Mirabela Coteț, Asma Elghaoui, Ștefania Jipa, Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Elena Voica

Campionatul Mondial din acest an va avea loc în Olanda și Germania, în perioada 26 noiembrie - 14 decembrie.

România va disputa toate meciurile din faza grupei la Rotterdam și va întâlni pe Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Ce selecționeri a avut România în ultimii 20 de ani

PERIOADA ANTRENOR 2005-2008 Gheorghe Tadici 2008-2012 Radu Voina 2012-2015 Gheorghe Tadici 2015-2016 Thomas Ryde 2016-2019 Ambros Martin 2019-2020 Thomas Ryde 2020-2021 Bogdan Burcea 2021-2022 Adi Vasile 2022-2025 Florentin Pera 2025-prezent Ovidiu Mihăilă

