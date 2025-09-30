România are un nou selecționer FRH a bătut palma cu un antrenor din Liga Florilor
Ovidiu Mihăilă FOTO: SportPictures
România are un nou selecționer FRH a bătut palma cu un antrenor din Liga Florilor

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 22:21
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 22:21
  • Federația Română de Handbal a anunțat, astăzi, că Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei feminine.
  • Antrenorul va folosi la Campionatul Mondial 2025 lotul conturat de Florentin Pera (45 de ani).

După demisia lui Florentin Pera și a secundului său, Bogdan Burcea, de la naționala feminină, FRH a ajuns la o înțelegere cu fostul tehnician al celor de la SCM Craiova.

Ovidiu Mihăilă, noul selecționer al României

Ovidiu Mihăilă a fost anunțat în postura de selecționer al naționalei de handbal feminin a României și a transmis primul mesaj de la cârma „tricolorelor”.

„Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera și Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei.

Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potențialul jucătoarelor noastre și cred că împreună vom face mândri suporterii și țara noastră.

Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă.

Îi doresc mult succes noii echipe și sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile.

Cu Dumnezeu înainte!”, a declarat Ovidiu Mihăilă, pentru site-ul FRH.

  • Înaintea angajamentului anunțat, astăzi, de FRH, Ovidiu Mihăilă a pregătit naționala feminină a României U19, SCM Craiova (feminin), Gloria Buzău (feminin) și Steaua București (masculin).

România va merge la CM 2026 cu lotul conturat de Florentin Pera

Florentin Pera a părăsit echipa națională a României după ce a trimis, către EHF, lotul lărgit al „tricolorelor” pentru Campionatul Mondial ce va avea loc în decembrie.

Astfel, pentru turneul final, Ovidiu Mihăilă nu va putea convoca alte jucătoare în afara celor 35 care au fost propuse de fostul selecționer.

Lista finală va include numai 20 de jucătoare din următoarea listă:

  • Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Raluca Kelemen
  • Extreme dreapta: Oana Bors, Florența Dumbrăvean, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Sonia Seraficeanu
  • Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan
  • Centri: Alisia Boiciuc, Alexandra-Maria Gavrilă, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Andreea Popa, Elena Roșu
  • Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixândroiu, Mariya Skrobic, Ștefania Stoica
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alexia Niță, Denisa Romaniuc
  • Pivoți: Mirabela Coteț, Asma Elghaoui, Ștefania Jipa, Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Elena Voica

Campionatul Mondial din acest an va avea loc în Olanda și Germania, în perioada 26 noiembrie - 14 decembrie.

România va disputa toate meciurile din faza grupei la Rotterdam și va întâlni pe Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Ce selecționeri a avut România în ultimii 20 de ani

PERIOADAANTRENOR
2005-2008Gheorghe Tadici
2008-2012Radu Voina
2012-2015Gheorghe Tadici
2015-2016Thomas Ryde
2016-2019Ambros Martin
2019-2020Thomas Ryde
2020-2021Bogdan Burcea
2021-2022Adi Vasile
2022-2025Florentin Pera
2025-prezentOvidiu Mihăilă

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
