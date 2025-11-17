„Un joc fricos și previzibil” Analiza la rece a lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Eu răspund de rezultat, ei de joc” + Noi acuzații față de arbitraj +18 foto
„Un joc fricos și previzibil" Analiza la rece a lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Eu răspund de rezultat, ei de joc" + Noi acuzații față de arbitraj

  • Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu San Marino, ultima acțiune a naționalei în aceste preliminarii pentru CM 2026.
  • România - San Marino se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerul nu s-a concentrat neapărat pe partida următoare, ci a criticat jocul slab al „tricolorilor” din a doua repriză a meciului pierdut la Zenica, scor 1-3, dar și erorile de arbitraj cu care s-a confruntat de-a lungul preliminariilor.

Mircea Lucescu, despre națională: „Un joc fricos și previzibil”

Lucescu crede că diferența s-a făcut în repriza a doua, când „tricolorii” nu au abordat jocul conform indicațiilor.

„Am avut o discuție aseară foarte… ne-am întors destul de târziu, a fost discuție dificil de purtat. Azi dimineață, cu mintea mai limpede, am reluat puțin meciul și ceea ce s-a întâmplat.

Eu nu pot să mă desprind de acest ultim meci, pentru că, într-adevăr, am făcut niște greșeli enorme. Pe care nu pot să le discut, pentru că orice argument aș spune, ar fi transformat într-o critică față de jucători. Eu răspund de rezultat, ei răspund de joc și de indicațiile pe care le primesc.

Atunci când nu se respectă niște indicații care duc apoi la înfrângere, eu trebuie să iau niște masuri și să analizez lucrul asta. Pentru că nu e posibil. După un meci senzațional cu Austria și o prima repriză cu Bosnia în care am făcut ce trebuie…

Un joc fricos și previzibil. Am dat 30 de mingi adversarului absolut aiurea. Lucru care nu favorizează deloc calitățile jucătorilor noștri. Nu întâmplător i-ați văzut că săreau în sus și făceau ce făceau... pentru că știau că e foarte greu împotriva României.

Nu vreau să mai intervin, astea sunt discuții pe care le-am purtat și cu ei. Golurile le-am luat absolut aiurea, ei n-au avut ocazii.

Când o echipă atacă, îți asiguri imediat apărarea, marcaj om la om. Închizi spațiile de joc, culoarele de joc. Dar când ajungi în careul de 16 metri, nu există decât responsabilitate individuală, fiecare pe omul lui.

Și comunicare, le-am spus: «Vreau să văd aud urlând în teren, nu țipând, urlând, ca să vă faceți înțeleși»”, a spus Lucescu la conferință.

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
Mircea Lucescu: „Nu poți să interpretezi diferit două situații identice”

În continuare, selecționerul a avut nemulțumiri și la adresa arbitrajului.

„A mai fost și arbitrul și am văzut și comentariile… În primul rând că trebuia să întrerupă jocul pentru strigătele alea rasiste, așa cum s-a întâmplat și la București pentru strigăte mai puțin importante.

Sigur, și noi trebuie să protestăm la FIFA și UEFA. S-a văzut că totul a fost pregătit, nu a fost ceva de moment. Tot stadionul, în același timp, a făcut același lucru.

Nu eram noi vinovați că doi-trei inși au făcut ce au făcut, că am văzut apoi banner-ul, în Serbia. Nu era echipa noastră de vină, nu era țara de vină. Trebuie să existe puțin respect.

Meciul ca atare l-am pierdut, pentru că în repriza a doua ne-a fost frică, n-am jucat cum trebuia, în momentele importante nu am făcut ce trebuia să facem. În disputele cu ei, noi am avut trei reprize, ei au avut o repriză.

Și cu arbitrajul nu se poate… Și în tur am avut acel penalty atât de clar pentru toată lumea. Și secretarul general de la UEFA mi-a zis că a fost penalty.

Acum, la fel cu ăsta de aici. Nu poți să interpretezi diferit două situații identice. Din contră, mult mai dificil a fost asupra lui Marius Marin, pentru că a fost intenție, a dat cu cotul și i-a rupt urechea. Se vedea foarte clar.

Lovitura încasată de Marius Marin (3).jpg
Lovitura încasată de Marius Marin (3).jpg

Lovitura încasată de Marius Marin (1).jpg Lovitura încasată de Marius Marin (2).jpg Lovitura încasată de Marius Marin (3).jpg Lovitura încasată de Marius Marin (4).jpg
Pe când la Drăguș, a venit mingea pe el, sigur, nu trebuia să ridice piciorul la nivelul ăla. Din lateral se vede, a plecat de la doi metri mai încolo și s-a dus cu capul direct pe gheata lui.

Nu vreau să dau vina pe asta, dar lucrurile așa s-au întâmplat. La Viena am avut penalty clar la Drăguș”, a mai spus Lucescu.

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Conferință de presă Mircea Lucescu, înainte de România - San Marino

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share