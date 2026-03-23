„Asta e problema lui”  Victor Angelescu a spus care este punctul slab al lui Marian Aioani, portarul care va apăra cu Turcia  +32 foto
„Asta e problema lui” Victor Angelescu a spus care este punctul slab al lui Marian Aioani, portarul care va apăra cu Turcia

alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 20:21
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre Marian Aioani (26 de ani), portarul care va apăra împotriva Turciei, după accidentarea lui Ionuț Radu (28 de ani).
  Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Oficialul Rapidului a spus care sunt punctele forte ale lui Aioani, dar a menționat și problema pe care o are portarul giuleștenilor.

Victor Angelescu, despre Marian Aioani: „E un jucător care nu simte presiunea”

„Mental stă bine. La capitolul ăsta nu are o problemă, nu e un jucător care să simtă presiunea. Și când joacă la noi, partea mentală e unul dintre plusurile lui.

Totuși, trebuie să păstrăm proporțiile, pentru că una e să joci la Rapid, unde știi oricum că joci un campionat întreg sau mai mulți ani la rând, și alta e să joci direct titular la debutul tău la echipa națională, cu Turcia, la ei acasă, într-o atmosferă așa cum o să fie acolo. E clar că e total diferit.

El nu e un portar care să cedeze sub presiune, dar la Rapid nici nu a fost pus în situația respectivă. La Rapid este titular, poate să compari dacă era rezervă, să nu fi debutat și să trebuiască să apere într-un meci cu titlul pe masă cu FCSB.

Să zici că, ok, într-o atmosferă cu titlul pe masă ar fi jucat primul meci și atunci poate ar fi fost comparabil, dar, în general, el nu este un portar care să cedeze sub presiune”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Asta e problema lui Aioani”

Președintele giuleștenilor a menționat calitățile lui Marian Aioani, dar a spus și care este marele defect al acestuia:

„Din ce am văzut până acum la el, are un joc de picior foarte bun, cred că asta a învățat și la Farul, dar și noi ne bazăm foarte mult pe jocul lui cu piciorul. Are și reflexe foarte bune, astea două mi se par atuurile lui, plus partea mentală.

În schimb, cel puțin în ultimele meciuri, din ce am văzut, are probleme la ieșirile pe centrări. La cornere, centrări, în ultimul timp a avut niște probleme”.

1,3 milioane de euro
este cota lui Marian Aioani, conform Transfermarkt

