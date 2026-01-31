Mihăilă, pe val în Turcia  FOTO: Internaționalul român de la Rizespor a înscris al doilea gol din acest an +8 foto
Foto: X
Stranieri

Mihăilă, pe val în Turcia FOTO: Internaționalul român de la Rizespor a înscris al doilea gol din acest an

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 18:39
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 19:33
  • Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Valentin Mihăilă (25 de ani), jucătorul oaspeților, a înscris din nou în campionatul Turciei, în etapa #20.
  • Internaționalul român mai punctase și în runda anterioară, în duelul cu Alanyaspor, scor 1-1, partidă în care Ianis Hagi a oferit un assist.

Istanbul Bașakșehir și Rizespor s-au întâlnit etapa #20 din campionat, iar Valentin Mihăilă a fost unul dintre marcatorii echipei sale.

FCSB va avea tribunele goale!  Campioana va bifa la meciul cu Csikszereda  cea mai mică asistență pe Arena Națională. Număr infim de bilete vândute
Citește și
FCSB va avea tribunele goale! Campioana va bifa la meciul cu Csikszereda cea mai mică asistență pe Arena Națională. Număr infim de bilete vândute
Citește mai mult
FCSB va avea tribunele goale!  Campioana va bifa la meciul cu Csikszereda  cea mai mică asistență pe Arena Națională. Număr infim de bilete vândute

FOTO. Valentin Mihăilă a înscris în Bașakșehir - Rizespor 2-2

Istanbul Bașakșehir a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 19, grație golului marcat de atacantul Eldor Shomurodov.

Rizespor nu a renunțat și a restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize. Taha Sahin a punctat pentru oaspeți.

Atacurile formației oaspete au continuat și după pauză, iar în minutul 68 Valentin Mihăilă a reușit să înscrie golul de 2-1.

Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra
Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra

Galerie foto (8 imagini)

Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra Golul lui Valentin Mihăilă din meciul Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Foto: Captură X/Goals Xtra
+8 Foto
labels.photo-gallery

Internaționalul român a primit mingea pe partea stângă a terenului, de la Qazim Laci, și a înaintat în viteză spre careu.

Mihăilă a driblat un adversar și, de la marginea careului, a șutat puternic la colțul scurt și a reușit să înscrie.

Muhammed Sengezer, portarul lui Bașakșehir, a încercat să apere șutul violent al românului, dar nu a avut nicio șansă.

Astfel, Valentin Mihăilă a marcat al doilea gol în etape consecutive. Internaționalul a mai înscris și în meciul cu Alanyaspor, scor 1-1, din etapa 19.

El a deschis atunci scorul în minutul 80, după o acțiune pe flancul stâng. Ianis Hagi a reușit un assist în acel meci, în minutul 89.

  • Valentin Mihăilă a fost transferat de Rizespor în vara anului trecut, de la Parma, în schimbul sumei de două milioane de euro.
2,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, conform Transfermarkt

În acest sezon, românul a bifat 12 apariții în toate competițiile pentru formația turcă. Acesta a înscris 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Pentru Rizespor urmează duelul cu Beyoglu Yeni Carsi de pe 3 februarie, din Cupa Turciei.

Citește și

Le-au cerut demisia  Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post”
Superliga
19:01
Le-au cerut demisia Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post”
Citește mai mult
Le-au cerut demisia  Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post”
Ultimul sezon la Barcelona? Soția l-a dat de gol pe fotbalist
Campionate
18:53
Ultimul sezon la Barcelona? Soția l-a dat de gol pe fotbalist
Citește mai mult
Ultimul sezon la Barcelona? Soția l-a dat de gol pe fotbalist

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
turcia GOL valentin mihaila istanbul basaksehir rizespor
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share