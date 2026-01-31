Mihăilă, pe val în Turcia FOTO: Internaționalul român de la Rizespor a înscris al doilea gol din acest an

Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Valentin Mihăilă (25 de ani), jucătorul oaspeților, a înscris din nou în campionatul Turciei, în etapa #20.

Internaționalul român mai punctase și în runda anterioară, în duelul cu Alanyaspor, scor 1-1, partidă în care Ianis Hagi a oferit un assist.

Istanbul Bașakșehir și Rizespor s-au întâlnit etapa #20 din campionat, iar Valentin Mihăilă a fost unul dintre marcatorii echipei sale.

FOTO. Valentin Mihăilă a înscris în Bașakșehir - Rizespor 2-2

Istanbul Bașakșehir a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 19, grație golului marcat de atacantul Eldor Shomurodov.

Rizespor nu a renunțat și a restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize. Taha Sahin a punctat pentru oaspeți.

Atacurile formației oaspete au continuat și după pauză, iar în minutul 68 Valentin Mihăilă a reușit să înscrie golul de 2-1.

Internaționalul român a primit mingea pe partea stângă a terenului, de la Qazim Laci, și a înaintat în viteză spre careu.

Mihăilă a driblat un adversar și, de la marginea careului, a șutat puternic la colțul scurt și a reușit să înscrie.

Muhammed Sengezer, portarul lui Bașakșehir, a încercat să apere șutul violent al românului, dar nu a avut nicio șansă.

Astfel, Valentin Mihăilă a marcat al doilea gol în etape consecutive. Internaționalul a mai înscris și în meciul cu Alanyaspor, scor 1-1, din etapa 19.

El a deschis atunci scorul în minutul 80, după o acțiune pe flancul stâng. Ianis Hagi a reușit un assist în acel meci, în minutul 89.

Valentin Mihăilă a fost transferat de Rizespor în vara anului trecut, de la Parma, în schimbul sumei de două milioane de euro.

2,8 milioane de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, conform Transfermarkt

În acest sezon, românul a bifat 12 apariții în toate competițiile pentru formația turcă. Acesta a înscris 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Pentru Rizespor urmează duelul cu Beyoglu Yeni Carsi de pe 3 februarie, din Cupa Turciei.

