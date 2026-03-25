Tot aici după 103 ani FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro a descoperit hotelul în care a stat România în 1923 la primul meci cu Turcia. E neschimbat!

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți vor oferi cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Am găsit Grand Hotel de Londres la Istanbul. Aici a fost găzduită naționala noastră în 1923, la primul meci internațional al Turciei.

Totul despre acel moment istoric și ce spune astăzi recepționerul hotelului.

În inima vechiului Pera, pe o stradă care încă păstrează eleganța Istanbulului de altădată, Grand Hotel de Londres funcționează și astăzi ca un martor viu al istoriei.

România, la Istanbul în 1923. Cu un an înainte a locuit Hemingway aici

Pentru fotbalul românesc, locul are o încărcătură aparte: aici a fost găzduită naționala României în octombrie 1923, înaintea meciului cu Turcia, primul din istoria reprezentativei turce, încheiat la egalitate, 2-2.

Un an înainte aici locuise Ernest Hemingway, în perioada în care lucra ca reporter pentru The Toronto Daily Star, acoperind războiul greco-turc.

Numele hotelului și anul lansării, 1892 Foto: GOLAZO.ro

Pe Meșrutiyet Caddesi, în Beyoglu, hotelul nu pare doar o clădire veche care a supraviețuit modei retro. Are ceva mai apăsat de atât: senzația că timpul a trecut prin el fără să-l golească de memorie.

Iar azi e și un loc bun pentru ședințele foto de nuntă. Chiar la vizita noastră erau două astfel de evenimente.

Mireasă la Grand Hotel de Londres Foto: GOLAZO.ro

Grand Hotel de Londres, în 1892 la Istanbul

Site-ul oficial spune că a fost ridicat în 1892 sub numele Belle Vue, nume ales pentru priveliștea spre Cornul de Aur, iar hotelul își revendică statutul de unul dintre puținele locuri din acea epocă rămase în picioare fără să-și piardă farmecul de început de secol.

Asta face povestea cu atât mai puternică. România nu a dormit într-un hotel oarecare înaintea meciului cu Turcia, ci într-un loc care și astăzi își poartă trecutul la vedere.

O cariatidă sculptată pe fațada hotelului din Istanbul Foto: GOLAZO.ro

Balcoanele, saloanele, atmosfera de altădată și adresa rămasă în centrul vechiului cartier european al Istanbulului fac din Grand Hotel de Londres mai mult decât un punct pe hartă: îl transformă într-un decor autentic pentru una dintre primele pagini ale fotbalului internațional din această parte a Europei.

Un hotel vechi, într-un cartier care încă respiră istorie

Strada pe care se află hotelul spune și ea o parte din poveste. Meșrutiyet Caddesi urcă prin Beyoglu, vechiul Pera, cartierul în care s-au întâlnit vreme de decenii diplomați, negustori, scriitori, artiști și călători veniți cu Orient Express.

Azi, zona e una dintre cele mai vii din Istanbul: hoteluri istorice, cafenele, galerii, clădiri de secol XIX, restaurante, zgomot, turiști și localnici care trec printre umbrele unei lumi cosmopolite ce n-a dispărut de tot. Grand Hotel de Londres stă exact în acest amestec de eleganță obosită și energie contemporană.

Grand Hotel de Londres (în mijloc), la Istanbul Foto: GOLAZO.ro

Vizavi, urme ale prezentului, postere mari cu vedetele de azi ale naționalei Turciei, Arda Guler și Kenan Yildiz, adversarii de joi ai naționalei noastre.

De aici până spre Taksim nu e doar un drum prin oraș, ci și un traseu prin istorie. În 1923, jucătorii României ieșeau din hotel și se îndreptau spre stadionul pe care urma să se joace primul meci din istoria naționalei Turciei.

Azi, același drum trece printr-un Istanbul mult mai dens, mai zgomotos și mai grăbit, dar încă plin de straturi istorice pentru cine știe să le caute.

Meciul de la care începe istoria Turciei

Pe 26 octombrie 1923, Turcia și România au terminat 2-2 la Istanbul. Pentru gazde a fost un moment fondator: era primul meci oficial din istoria echipei naționale a Turciei.

Pentru România, a fost o nouă oprire într-o perioadă de pionierat, într-un fotbal care se organiza încă din mers și în care fiecare deplasare internațională avea aerul unei aventuri. Marcatorii partidei au fost Zeki Riza Sporel, cu două goluri pentru echipa lui Ali Sami Yen, și Isidor Gansl, autorul dublei României.

România era atunci o națională aflată la început de drum, una dintre echipele care încercau să dea consistență unui proiect național într-o epocă în care fotbalul românesc încă își căuta stabilitatea și reperele.

În jurul echipei se afla și Constantin Rădulescu, una dintre figurile fondatoare ale fotbalului nostru, implicat în acei ani ca antrenor, manager și administrator al naționalei.

E genul de episod care, privit de la peste un secol distanță, capătă un farmec aparte. Nu vorbim despre o superputere fotbalistică în deplasare și nici despre luxul delegațiilor moderne.

Vorbim despre o echipă românească din anii de început, într-un Istanbul abia ieșit dintr-o epocă istorică tulbure, cazată într-un hotel elegant din Pera și pregătită să joace un meci care avea să intre în manualele de istorie ale fotbalului turc.

Stadionul dispărut și locul lui de azi

Partida s-a jucat pe Taksim Stadium, arena care funcționa atunci în incinta fostelor cazărmi Taksim. Stadionul avea în jur de 7.500-8.000 de locuri și era una dintre bazele importante ale fotbalului din Istanbul la începutul anilor ’20. Tot acolo s-a consumat debutul internațional al Turciei.

Astăzi, stadionul nu mai există. A fost închis și apoi demolat în contextul remodelării urbane a zonei Taksim, iar spațiul pe care se afla a fost integrat în ceea ce este astăzi Gezi Park, lângă actuala Piață Taksim.

Cu alte cuvinte, locul în care România și Turcia au scris împreună o pagină de început pentru fotbalul internațional a devenit între timp un parc urban, traversat zilnic de oameni care, de cele mai multe ori, nu mai au de unde să ghicească istoria terenului de sub pașii lor.

Aici reportajul capătă aproape inevitabil o notă melancolică. Hotelul a rămas. Stadionul, nu. Grand Hotel de Londres încă își primește oaspeții, încă are camere, terasă și ecoul unei lumi vechi. În schimb, arena de la Taksim a dispărut , înghițită de transformările unui oraș care și-a redesenat fără milă propriile repere.

Recepționer la Grand Hotel: „Nu am știut că echipa României a stat aici!”

Nici cei ce lucrează pentru hotel nu-și mai aduc aminte de moment. Știu de Hemingway, dar nu știu de primul lor meci și legătura hotelului cu acel joc. Ne-o spune Yașar, omul de la recepție:

„Nu am știut că echipa României a stat aici! Să-mi trimiteți și mie imaginile. E o bună informație pe care mi-o dați”.

Despre meciul de joi? Turcia va învinge 3-1. Pentru voi va marca Moruțan. Nu e? Atunci Hagi. E copilul nostru, e născut aici! Yașar, recepționer Grand Hotel de Londres

A rămas hotelul. A rămas strada. A rămas cartierul, chiar dacă într-o formă schimbată. Și a rămas povestea acelui 2-2 din 1923, meciul în care România a fost adversarul de la nașterea oficială a naționalei Turciei.

