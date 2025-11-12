„Credem în nevinovăția lor” Prima reacție de la Metaloglobus, club ai cărui jucători ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe +75 foto
Metaloglobus
Superliga

„Credem în nevinovăția lor” Prima reacție de la Metaloglobus, club ai cărui jucători ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 18:30
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 18:30
  • Metaloglobus a transmis un comunicat cu privire la scandalul pariurilor care a izbucnit la începutul acestei săptămâni.

După ce luni au apărut informații incredibile legate de un grup de fotbaliști care ar paria inclusiv pe meciurile propriei echipe, Metaloglobus, maseurul clubului a negat, ulterior, că ar fi fost implicați și sportivi și a luat toată vina asupra sa.

Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește și
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește mai mult
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni

Metaloglobus a transmis un comunicat oficial

În ceea ce privește scandalul pariurilor, Metaloglobus a transmis că-și susține jucătorii pe parcursul anchetei și crede în nevinovăția lor.

„Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor.

În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului.

Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive.

Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, a transmis Metaloglobus pe site-ul oficial.

În acest moment, Metaloglobus se află pe ultimul loc în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după 16 meciuri.

Clubul bucureștean a obținut o singură victorie, cu FCSB, scor 2-1, în cadrul etapei 13.

FOTO. Metaloglobus - FCSB, 2-1

Galerie foto (75 imagini)

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+75 Foto
labels.photo-gallery

FRF a luat deja măsuri în scandalul pariurilor

Potrivit gsp.ro, Federația Română de Fotbal l-a audiat în decursul zilei de miercuri pe fostul maseur al clubului Metaloglobus, Bogdan Codruț Crăciun.

Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal are în vizor și 7 sau 8 fotbaliști ai formației de pe ultimul loc din Liga 1.

Cu toate acestea, FRF îi va audia pe toți cei de la Metaloglobus, de la jucători la staff-ul echipei, după declarațiile maseurului.

Citește și

Stelea, în afaceri cu fotovoltaice O subsidiară înregistrată în Hong Kong a preluat afacerea la care a avut acțiuni și fostul tricolor
Diverse
17:38
Stelea, în afaceri cu fotovoltaice O subsidiară înregistrată în Hong Kong a preluat afacerea la care a avut acțiuni și fostul tricolor
Citește mai mult
Stelea, în afaceri cu fotovoltaice O subsidiară înregistrată în Hong Kong a preluat afacerea la care a avut acțiuni și fostul tricolor
Cât va lipsi Bîrligea Atacantul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea stupidă din meciul cu Hermannstadt
Superliga
17:01
Cât va lipsi Bîrligea Atacantul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea stupidă din meciul cu Hermannstadt
Citește mai mult
Cât va lipsi Bîrligea Atacantul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea stupidă din meciul cu Hermannstadt

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
FRF liga 1 PARIURI SCANDAL metaloglobus comunicat
Știrile zilei din sport
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Diverse
12.11
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Campionate
12.11
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Citește mai mult
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Campionate
12.11
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Citește mai mult
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Stranieri
12.11
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește mai mult
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
23:05
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
22:23
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
20:38
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Opinii
12.11
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Citește mai mult
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Superliga
12.11
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Citește mai mult
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Nationala
12.11
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Citește mai mult
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Campionate
12.11
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Citește mai mult
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 17 rapid 9 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share