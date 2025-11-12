„Credem în nevinovăția lor” Prima reacție de la Metaloglobus, club ai cărui jucători ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe

Metaloglobus a transmis un comunicat cu privire la scandalul pariurilor care a izbucnit la începutul acestei săptămâni.

După ce luni au apărut informații incredibile legate de un grup de fotbaliști care ar paria inclusiv pe meciurile propriei echipe, Metaloglobus, maseurul clubului a negat, ulterior, că ar fi fost implicați și sportivi și a luat toată vina asupra sa.

Metaloglobus a transmis un comunicat oficial

În ceea ce privește scandalul pariurilor, Metaloglobus a transmis că-și susține jucătorii pe parcursul anchetei și crede în nevinovăția lor.

„Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor.

În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului.

Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive.

Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, a transmis Metaloglobus pe site-ul oficial.

În acest moment, Metaloglobus se află pe ultimul loc în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după 16 meciuri.

Clubul bucureștean a obținut o singură victorie, cu FCSB, scor 2-1, în cadrul etapei 13.

FRF a luat deja măsuri în scandalul pariurilor

Potrivit gsp.ro, Federația Română de Fotbal l-a audiat în decursul zilei de miercuri pe fostul maseur al clubului Metaloglobus, Bogdan Codruț Crăciun.

Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal are în vizor și 7 sau 8 fotbaliști ai formației de pe ultimul loc din Liga 1.

Cu toate acestea, FRF îi va audia pe toți cei de la Metaloglobus, de la jucători la staff-ul echipei, după declarațiile maseurului.

