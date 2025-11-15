România U19, remiză cu Finlanda  „Tricolorii” sunt pe primul loc în grupa de calificare la  EURO 2026

România U19 a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa similară a Finlandei, într-un meci din preliminariile EURO 2026.

Selecționata antrenată de Adrian Dulcea luptă pentru calificarea la Campionatul European din vara anului viitor.

„Tricolorii” au început bine partida, reușind să deschidă scorul încă din minutul 21, grație reușitei lui Florin Gașpar, fundașul celor de la CSM Reșița.

Până la finalul primei părți nu s-a mai întâmplat nimic important, astfel că România a intrat în avantaj la cabine.

În repriza secundă, România s-a văzut egalată în minutul 73, după ce Rudi Vikstrom a reușit să îl învingă pe Bogdan Ungureanu.

Până la final, elevii lui Adrian Dulcea nu au mai reușit să înscrie, astfel că partida de la Voluntari s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Echipa folosită de Adrian Dulcea:

1. Ungureanu – 2. Gașpăr (3. Techereș, 77′), 15. Racu, 4. Fotin, 13. Senciuc – 19. Tomșa (20. Necșulescu, 77′), 16. Vereș, 11. Pîrvu-cpt. (18. Toroc, 77′) – 8. Petculescu, 9. Stoian (7. Stanciu, 60′), 10. Toma (6. Bodo, 66′).

România, pe primul loc în grupa de calificare

Datorită victoriei obținute în prima etapă a preliminariilor, 4-1 cu Andorra, România a ajuns la 4 puncte, ocupând prima poziție în grupa 7, la egalitate cu selecționata finlandeză.

Naționala României este avantajată în acest moment de golaveraj, +3, în timp ce Finlanda are doar +1.

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. România 2 4 2. Finlanda 2 4 3. Islanda 2 3 4. Andorra 2 0

Primele două clasate se califică în următorul tur al preliminariilor.

Lotul selecționat de Adrian Dulcea pentru Turneul de Calificare la UEFA EURO U19 2026

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari).

