„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o  calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența”
Dan Petrescu FOTO: Sport Pictures
„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 18:12
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 18:14
  • Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, crede că România va câștiga duelul contra Bosniei.
  • Tehnicianul crede în continuare la calificarea directă a „tricolorilor” la Cupa Mondială 2026.
  • Bosnia - România va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Prima TV, de la ora 21:45.

Înainte de ultimele două meciuri din Grupa H, România se află pe locul 3, la 5 puncte în spatele liderului Austria.

Dan Petrescu speră în calificarea directă a României la CM 2026: „Poate avem noroc”

Întrebat despre șansele „tricolorilor” la Zenica, împotriva Bosniei, Dan Petrescu crede că România se va impune.

Eu cred că da, cred că batem. Eu zic că o să câștigăm. Mă aștept la o victorie, am simțit echipa foarte bine cu Austria, am văzut că nu s-au accidentat jucători importanți.

Eu cred că putem merge acolo să câștigăm. Chiar dacă va fi foarte greu, simt că vom câștiga”, a spus Dan Petrescu, potrivit sport.ro.

Antrenorul speră că România va câștiga grupa de preliminară și va accede la Cupa Mondială fără a mai evolua la baraj.

„Din păcate, asta e realitatea (n.r. România nu are voie să facă pași greșiți), dar trebuie să sperăm la locul 1, că nu se știe, poate avem noroc, poate se întâmplă un miracol, până nu e matematic, eu zic că trebuie să sperăm și la locul 1.

Trebuie ca jucătorii de bază să fie în formă și să nu fie accidentați, asta e cel mai important. Dennis Man și Ianis Hagi pot face diferența la meciul ăsta, amândoi sunt într-o formă foarte bună.

De ce să renunțe Lucescu? Atât timp cât are șanse de calificare, el speră”, a continuat Dan Petrescu.

Cum poate ajunge România direct la CM 2026, fără baraj

Pentru ca România să termine grupa pe locul 1, este nevoie ca Austria să piardă meciurile cu Cipru și Bosnia, iar „tricolorii” să câștige partidele cu Bosnia și San Marino.

În acest scenariu, România și Bosnia ar avea câte 16 puncte, iar departajarea s-ar face la golaveraj: „tricolorii” au în prezent +5, în timp ce bosniacii se află la +8.

România poate termina la egalitate de puncte și cu Austria, dacă aceasta va obține o remiză în ultimele partide. În această situație, Austria pornește cu un mare avantaj, având în prezent golaveraj +16.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

