România U19, pas greșit Selecționata antrenată de Adrian Dulcea, învinsă de Kazakhstan în drumul spre EURO 2026
România U19, pas greșit Selecționata antrenată de Adrian Dulcea, învinsă de Kazakhstan în drumul spre EURO 2026

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 19:38
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 20:52
  • România U19 a fost învinsă de selecționata similară din Kazakhstan cu scorul de 2-0, la primul meci din Turul de Elită, turneu pentru calificarea la EURO 2026, competiție ce se va desfășura în Țara Galiilor.

Într-o partidă desfășurată pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, selecționata antrenată de Adrian Dulcea (47 de ani) nu a emis foarte multe pretenții în fața Kazahstanului.

România U19, învinsă de Kazakhstan în preliminariile EURO

Abylay Toleukhan a dezghețat tabela în minutul 13 iar Azamat Tuyakbaev a stabilit scorul final cu o execuție superbă din lovitură liberă, de la aproximativ 16 metri, care l-a lăsat fără replică pe Ungureanu. Se întâmpla în minutul 66.

Echipa folosită de Adrian Dulcea la meciul cu Kazakhstan:

  • ROMÂNIA: 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin (5. Davide Moisa 64‘), 3. Alin Techereș – 6. Raul Vereș, 11. Yanis Pîrvu (C) (8. Robert Petculescu 80′), 7. Alin Gera, 19. Iustin Doicaru (18. Mihai Boșneag 80′), 9. Alexandru Stoian (17. Ianis Doană 90‘+3), 10. Mihai Toma (20. Robert Necșulescu 64′)
  • REZERVE: 12. Florin Răcășan (GK), 6. Efraim Bödő, 13. Ștefan Senciuc, 14. Eduard Cotor
  • SELECȚIONER: Adrian Dulcea

Pentru „tricolori” urmează alte două meciuri extrem de importante, contra Irlandei de Nord și Ucrainei.

  • 28 martie – România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, Stadion Clinceni
  • 31 martie – România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari

Clasamentul grupei 5

Poziție/EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Kazahstan U191 (2-0)3
2. Ucraina U191 (1-0)3
3. Irlanda de Nord U 191 (0-1)0
4. România U191 (0-2)0
  • De menționat că doar prima clasată se califică la turneul final

Lotul convocat de Adrian Dulcea:

  • Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);
  • Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);
  • Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);
  • Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).

