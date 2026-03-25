România U19, pas greșit  Selecționata antrenată de Adrian Dulcea, învinsă de Kazakhstan în drumul spre EURO 2026

- România U19 a fost învinsă de selecționata similară din Kazakhstan cu scorul de 2-0, la primul meci din Turul de Elită, turneu pentru calificarea la EURO 2026, competiție ce se va desfășura în Țara Galiilor.
Într-o partidă desfășurată pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, selecționata antrenată de Adrian Dulcea (47 de ani) nu a emis foarte multe pretenții în fața Kazahstanului.
România U19, învinsă de Kazakhstan în preliminariile EURO
Abylay Toleukhan a dezghețat tabela în minutul 13 iar Azamat Tuyakbaev a stabilit scorul final cu o execuție superbă din lovitură liberă, de la aproximativ 16 metri, care l-a lăsat fără replică pe Ungureanu. Se întâmpla în minutul 66.
Echipa folosită de Adrian Dulcea la meciul cu Kazakhstan:
- ROMÂNIA: 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin (5. Davide Moisa 64‘), 3. Alin Techereș – 6. Raul Vereș, 11. Yanis Pîrvu (C) (8. Robert Petculescu 80′), 7. Alin Gera, 19. Iustin Doicaru (18. Mihai Boșneag 80′), 9. Alexandru Stoian (17. Ianis Doană 90‘+3), 10. Mihai Toma (20. Robert Necșulescu 64′)
- REZERVE: 12. Florin Răcășan (GK), 6. Efraim Bödő, 13. Ștefan Senciuc, 14. Eduard Cotor
- SELECȚIONER: Adrian Dulcea
Pentru „tricolori” urmează alte două meciuri extrem de importante, contra Irlandei de Nord și Ucrainei.
- 28 martie – România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, Stadion Clinceni
- 31 martie – România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari
Clasamentul grupei 5
|Poziție/Echipă
|Meciuri jucate (golaveraj)
|Puncte
|1. Kazahstan U19
|1 (2-0)
|3
|2. Ucraina U19
|1 (1-0)
|3
|3. Irlanda de Nord U 19
|1 (0-1)
|0
|4. România U19
|1 (0-2)
|0
- De menționat că doar prima clasată se califică la turneul final
- La ultimul Campionat European găzduit chiar de România, „tricolorii” ajungeau până în semifinale, unde aveau să fie eliminați de Olanda, scor 3-1.
Lotul convocat de Adrian Dulcea:
- Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);
- Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);
- Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);
- Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).