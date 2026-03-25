TURCIA - ROMÂNIA. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, crede că Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, va fi unul dintre jucătorii-cheie în semifinala barajului pentru CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Andrei Rațiu a reușit să-l impresioneze pe MM Stoica cu evoluțiile sale din La Liga.

MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „ L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”

La 4 luni de când era pus la zid de oficialul campioaniei, fundașul a ajuns să fie considerat unul dintre atuurile echipei naționale.

„L-am văzut anul ăsta pe Rațiu și mi s-a părut alt jucător. Mult mai responsabil defensiv, parcă mai matur. Eu l-am criticat pentru că aveam senzația că joacă într-un fel la echipa de club și altfel la echipa națională.

Că la națională, am spus-o, o repet și o subliniez, părea că e un decar obligat să joace fundaș dreapta. Acum, mi s-a părut altfel. Am mari speranțe că va fi foarte bine mâine. Împotriva adversarilor de calibru a jucat mereu bine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

MM, în noiembrie: „Nu e normal să vii cu ifosele astea la națională!”

În noiembrie, după eșecul cu Bosnia, 1-3, care a scos România din lupta pentru locul 2 în preliminariile CM 2026, Rațiu a fost criticat dur de MM Stoica.

„Pe Rațiu nu prea l-am văzut nici ofensiv, nici defensiv. Poate că mă înșel eu, poate că am o problemă cu el… Îl văd extraordinar la echipa de club și cu o altă atitudine la echipa națională.

Mai mult, pe Rațiu îl văd cu atitudinea asta greșită acum, atitudine care nu era acum doi ani, când îl vedeam că își dorește foarte mult să vină la națională, să joace, să-și dea viața… Acum nu-și mai dă viața deloc.

L-am văzut aseară, reproșându-i lui Man că nu i-a dat pasă la o învăluire. El, în loc să vină în sprint, îl certa pe Man. Așa ceva nu se poate! Nu e normal să vii la națională cu ifosele astea

Dacă vii la națională, joacă așa cum ai jucat cu Real Madrid, când l-ai anihilat pe Vinicius și te-am lăudat toți!”, spunea MM anul trecut.

„Putem să-i prindem pe turci pe contraatac”

MM consideră că suporterii vor pune o presiune mare pe jucătorii Turciei, care se vor arunca în ofensivă, oferind spații pentru jucătorii de viteză ai României.

„Turcii trebuie să marcheze, e presiune foarte mare pe ei. Pentru asta, ei trebuie să se desfacă și poți să-i prinzi. Ai cu cine s-o faci, ai jucători de contraatac. Man, Mihăilă și Bîrligea sunt jucători de contraatac.

Dacă reușim să facem o intercepție, vom avea ocazii. Defensiv nu stau foarte, foarte bine. Nu contează că e accidentat Demiral. Oricum, de când a plecat în Arabia Saudită, parcă nu mai e Demiral ăla vechi”, a explicat oficialul FCSB.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

