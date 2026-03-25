„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”

Hakan Calhanoglu, 32 de ani, este, cel mai probabil, în fața ultimei șanse de a evolua la un Campionat Mondial cu naționala țării sale

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Căpitanul Turciei speră la o calificare în fața României, apoi urmând să joace cu Slovacia sau Kosovo.

Hakan Calhanoglu: „Am încredere că putem trece de România”

Într-un interviu acordat în Turcia, fotbalistul lui Chivu la Inter a explicat cum a ales naționala Semilunei, deși este născut în Germania.

„Am jucat la naționalele de juniori și tineret ale Germaniei, iar când a venit vorba de naționala mare a trebuit să aleg.

Tata m-a întrebat ce vreau să fac, i-am spus «Vreau să joc pentru Turcia». Mi-a zis «Foarte bine, asta mi-aș fi dorit și eu pentru tine. Bravo, fiule!».

Pare normal când o spun acum, dar la acel moment a fost o alegere semnificativă. Asta am simțit să fac, inima mea era cu Turcia. Mereu am spus că putem realiza lucruri importante la naționala Turciei. Am vrut să am succes aici”.

Liderul turcilor a comentat și barajul împotriva „tricolorilor”:

„Nu e vorba doar de meciul cu România, noi le gândim ca două partide, și finala. Cu Kosovo sau Slovacia, cine va fi.

Am încredere că putem trece de România, pe hârtie pare mai ușor, dar nu va fi chiar așa.

Al doilea meci va fi și mai greu. Kosovo poate părea un adversar mai abordabil când citești echipa, față de Slovacia, dar eu cred că va fi dificil”.

Calhanoglu și viralul „Made in Romania”

Calhanoglu este DJ-ul din vestiar și la club, și la națională: „În vestiarul Turciei pun muzică diferită față de cel al lui Inter. Folosesc mai mult cântece motivaționale, imnuri turcești, vechi, în stil otoman”, spune Hakan, care explică și cum a făcut să devină virală melodia „Made in Romania”, în 2024:

„Fiica mea, Liya, se uita mereu pe telefon la Kalin Brothers, pe TikTok. Tata a întrebat-o ce melodie era una dintre cele pe care le auzea. A verificat și era „Yali Yali” (n.r. „Made in Romania”, de Ionuț Cercel).

Mi-a arătat dansul lor și mi-a zis «Tata, când marchezi vreau să sărbătorești și tu așa, să-mi dedici golul». Am făcut asta și a ieșit grozav.

Apoi am început să introduc melodia în playlist peste tot. Când am sărbătorit titlul în 2024, am vorbit să facem ceva special și am folosit tot melodia asta”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport