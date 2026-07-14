România U20, încă o înfrângere  „Tricolorii” pierd și ultimul meci din faza principală a Europeanului de handbal » Ce urmează

Naționala masculină U20 a României a pierdut și meciul cu reprezentativa similară a Ungariei, scor 28-41, din faza principală a Campionatului European de handbal.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce au pierdut drastic duelul cu Slovenia de luni, scor 32-53, jucătorii pregătiți de Bogdan Șoldănescu nu s-au regăsit nici în meciul cu Ungaria, ultimul din faza grupelor.

România U20, învinsă și de Ungaria la Campionatul European

Marți, pe BTarena din Cluj-Napoca, „tricolorii” au cedat și în fața Ungariei. Deși au încercat să spele rușinea din meciul cu Slovenia, tinerii handbaliști nu s-au putut impune în al doilea meci din faza principală a competiției.

Maghiarii au preluat conducerea și au controlat partida de la un cap la coadă. La pauză conduceau cu scorul de 20-13.

Nici în partea a doua elevii lui Bogdan Șoldănescu nu au putut întoarce scorul, Ungaria reușind să mai înscrie alte 21 de goluri.

Partida s-a încheiat cu scorul de 41-28, iar România U20 a încheiat faza grupelor pe ultimul loc, cu 0 puncte. Ungaria s-a calificat în sferturi, alături de Suedia. Nordicii au câștigat grupa, cu 6 puncte.

Principalii marcatori ai partidei au fost Chiruţ 6 goluri, Zeic 6, Şerban 5, pentru România, respectiv Gancs-Peto 9, Gazso 7, Meszaros 6, pentru Ungaria.

„Tricolorii” se vor lupta acum pentru clasarea pe locurile 9-16. În următorul meci vor înfrunta Portugalia, joi, de la ora 12:00.

Sferturile de finală vor avea loc pe 16 iulie, urmate de semifinale, pe 17 iulie, şi finalele pentru medalii, 19 iulie.

România s-a calificat în grupele principale cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie în grupa preliminară E: 34-36 cu Bosnia Herţegovina, 26-44 cu Suedia şi 39-31 cu Israel.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport