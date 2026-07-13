Naționala masculină U20 a României a fost învinsă drastic de reprezentativa similară a Sloveniei, scor 32-53, în primul meci din faza principală a Campionatului European.

În urma acestui eșec, șansele „tricolorilor” de a se califica în sferturi sunt minime.

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Deși aveau moralul ridicat după partida decisivă cu Israel, câștigată cu scorul de 39-31, handbaliștii pregătiți de Bogdan Șoldănescu nu s-au mai regăsit în meciul de luni.

România U20, învinsă de Slovenia în primul meci de la Euro

Partida din grupa 3 de la Campionatul European, desfășurată pe BTarena din Cluj-Napoca, a fost câștigată fără mari emoții de Slovenia U20.

„Tricolorii” au rezistat doar câteva minute, înainte ca adversarii să se dezlănțuie și să preia controlul partidei. România a comis multe greșeli, care au fost fructificate de sloveni.

La pauză, România U20 era condusă cu scorul de 18-28. În partea secundă, elevii lui Bogdan Șoldănescu au dat senzația că pot reveni, dar slovenii și-au continuat jocul solid.

Observând evoluția sub așteptări a jucătorilor săi, selecționerul român a cerut time-out și și-a certat elevii: „Ce-am vorbit la pauză?... Vorbim degeaba. Dacă dorință este zero, vorbim degeaba”, ar fi spus Șoldănescu, conform gsp.ro.

Deși au fost luați la rost de antrenor, „tricolorii” nu au avut puterea de a întoarce scorul și au pierdut meciul cu 32-53.

Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal, a asistat la partida de pe BTarena.

Principalii marcatori ai partidei au fost:

Zeic 5 goluri, Chiruţ 4, Şerban 4, Iluca 4, pentru România, respectiv Staleker 11, Anzic 8, Begic 7, pentru Slovenia.

În urma acestei înfrângeri drastice, România mai are șanse minime să obțină calificarea în sferturile Campionatului European.

În celălalt meci al grupei se vor întâlni Suedia şi Ungaria, în această seară, de la ora 19:30.

„Tricolorii” vor mai juca cu Ungaria marți, de la ora 19:30. Înaintea acestei partide, România ocupă ultimul loc în grupa principală 3, cu 0 puncte.

Sferturile de finală vor avea loc pe 16 iulie, urmate de semifinale, pe 17 iulie, şi finalele pentru medalii, 19 iulie.

România s-a calificat în grupele principale cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie în grupa preliminară E: 34-36 cu Bosnia Herţegovina, 26-44 cu Suedia şi 39-31 cu Israel.

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