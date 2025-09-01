Au cumpărat drepturile Competiția în care joacă „tricolorii” va fi televizată pe Pro Arena și Voyo

- România U21 se pregătește pentru o nouă campanie de calificare la un Campionat European.
- Meciurile din preliminarii vor începe pe 5 septembrie și se vor încheia în toamna anului viitor.
Elevii lui Costin Curelea vor debuta în calificările pentru Euro 2027 vineri, contra naționalei Kosovo U21, de la 18:30, la Iași.
Cine transmite la TV meciurile naționalei U21
În preliminariile anterioare, pentru Euro 2025, meciurile României U21 au putut fi urmărite pe Pro Arena, iar la turneul final pe Pro TV.
Acum, FRF a anunțat că prelungit parteneriatul cu grupul Pro, partidele din preliminariile pentru Euro 2027 urmând să fie transmise tot pe Pro Arena, dar și pe platforma Voyo, informează frf.ro.
Elevii lui Costin Curelea s-au reunit duminică, iar luni cei 10 jucători sosiți până acum au efectuat primul antrenament.
Galerie foto (9 imagini)
Programul României U21 în preliminariile EURO 2027:
- 5 septembrie 2025, ROMÂNIA – Kosovo
- 9 septembrie 2025, San Marino – ROMÂNIA
- 14 octombrie 2025, ROMÂNIA – Cipru
- 14 noiembrie 2025, Finlanda – ROMÂNIA
- 18 noiembrieb 2025, ROMÂNIA – Spania
- 27 martie 2026, Kosovo – ROMÂNIA
- 31 martie 2026, ROMÂNIA – San Marino
- 25 septembrie 2026, Cipru – ROMÂNIA
- 30 septembrie 2026, ROMÂNIA – Finlanda
- 6 octombrie 2026, Spania – ROMÂNIA