Ce s-a întâmplat la Iași? Selecționerul U21, după remiza cu Kosovo: „Mă îngrijorează. Încă de la încălzire i-am simțit așa”
Costin Curelea FOTO: SportPictures
Ce s-a întâmplat la Iași? Selecționerul U21, după remiza cu Kosovo: „Mă îngrijorează. Încă de la încălzire i-am simțit așa"

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 23:11
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 23:12
  • România U21 - Kosovo U21 0-0. Costin Curelea (41 de ani) a observat probleme de încredere și atitudine din partea jucătorilor săi.
  • Meciul de la Iași a reprezentat debutul selecționerului la grupa naționalei sub 21 de ani.

România U21 a remizat în primul meci disputat în preliminariile EURO 2027. „Tricolorii” mici nu au reușit să învingă, la Iași, selecționata similară a statului Kosovo.

România U21 - Kosovo U21 0-0
România U21 - Kosovo U21 0-0 Costin Curelea debutează cu o remiză pe banca „tricolorilor” mici
România U21 - Kosovo U21 0-0 Costin Curelea debutează cu o remiză pe banca „tricolorilor” mici

Costin Curelea, dezamăgit de jucătorii României U21: „Mă îngrijorează”

La finalul partidei, Costin Curelea, noul selecționer al „tricolorilor” mici, a declarat că problema jucătorilor săi a fost lipsa de încredere.

Antrenorul cere răbdare, considerând că pasul greșit făcut pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași poate fi îndreptat până la sfârșitul campaniei de calificare.

„Un meci care nu s-a desfășurat cum ne-am dorit. Plecasem mult mai încrezători, dar se pare că miza meciului… Încă de la încălzire i-am simțit așa că nu sunt foarte încrezători în propriile forțe.

Am încercat să le iau presiunea de pe umeri. Am luat-o asupra mea. Putea să fie mai mult. N-am reușit să facem o partidă foarte bună, dar nu vreau să mă descurajez, pentru că este un rezultat pozitiv.

Putem să reglăm lucrurile și asta sper să facem pe mai departe. E abia începutul. Drumul e lung. Trebuia să câștigăm. Te califici atunci când câștigi meciurile pe care trebuie să le câștigi”, a spus Costin Curelea, potrivit gsp.ro.

Mă îngrijorează condiția fizică a jucătorilor mei. Majoritatea au minute în Liga 1. Mă așteptam să domine în duelurile 1 la 1. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar mă îngrijorează această situație a lor. Cred că au fost limitați de teama resimțită. Costin Curelea, selecționer România U21

România U21 țintește turneul final

România U21 are drept obiectiv calificarea la Campionatul European din 2027. În cazul în care „tricolorii” mici obțin această performanță, naționala va bifa 5 turnee finale consecutive.

Din cele 9 grupe din faza preliminariilor se vor califica direct la EURO câștigătoarele, dar și echipa de pe locul secund cu cel mai bun punctaj.

  • Celelalte 8 clasate pe locul 2 în grupe vor disputa un baraj tur-retur pentru calificare.

Programul României U21 în calificările pentru EURO 2027

  • 5 septembrie 2025, ora 18:30: România – Kosovo 0-0.
  • 9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – România
  • 31 martie 2026: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
21:49
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Probleme la națională Selecționerul României a pierdut un jucător important. Ce înlocuitor a găsit
Nationala
18:12
Probleme la națională Selecționerul României a pierdut un jucător important. Ce înlocuitor a găsit
Probleme la națională Selecționerul României a pierdut un jucător important. Ce înlocuitor a găsit

Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
România - Canada 0-3 „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB"
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB"
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

