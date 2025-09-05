Ce s-a întâmplat la Iași? Selecționerul U21, după remiza cu Kosovo: „Mă îngrijorează. Încă de la încălzire i-am simțit așa”

România U21 - Kosovo U21 0-0. Costin Curelea (41 de ani) a observat probleme de încredere și atitudine din partea jucătorilor săi.

Meciul de la Iași a reprezentat debutul selecționerului la grupa naționalei sub 21 de ani.

România U21 a remizat în primul meci disputat în preliminariile EURO 2027. „Tricolorii” mici nu au reușit să învingă, la Iași, selecționata similară a statului Kosovo.

Costin Curelea, dezamăgit de jucătorii României U21: „Mă îngrijorează”

La finalul partidei, Costin Curelea, noul selecționer al „tricolorilor” mici, a declarat că problema jucătorilor săi a fost lipsa de încredere.

Antrenorul cere răbdare, considerând că pasul greșit făcut pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași poate fi îndreptat până la sfârșitul campaniei de calificare.

„Un meci care nu s-a desfășurat cum ne-am dorit. Plecasem mult mai încrezători, dar se pare că miza meciului… Încă de la încălzire i-am simțit așa că nu sunt foarte încrezători în propriile forțe.

Am încercat să le iau presiunea de pe umeri. Am luat-o asupra mea. Putea să fie mai mult. N-am reușit să facem o partidă foarte bună, dar nu vreau să mă descurajez, pentru că este un rezultat pozitiv.

Putem să reglăm lucrurile și asta sper să facem pe mai departe. E abia începutul. Drumul e lung. Trebuia să câștigăm. Te califici atunci când câștigi meciurile pe care trebuie să le câștigi”, a spus Costin Curelea, potrivit gsp.ro.

Mă îngrijorează condiția fizică a jucătorilor mei. Majoritatea au minute în Liga 1. Mă așteptam să domine în duelurile 1 la 1. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar mă îngrijorează această situație a lor. Cred că au fost limitați de teama resimțită. Costin Curelea, selecționer România U21

România U21 țintește turneul final

România U21 are drept obiectiv calificarea la Campionatul European din 2027. În cazul în care „tricolorii” mici obțin această performanță, naționala va bifa 5 turnee finale consecutive.

Din cele 9 grupe din faza preliminariilor se vor califica direct la EURO câștigătoarele, dar și echipa de pe locul secund cu cel mai bun punctaj.

Celelalte 8 clasate pe locul 2 în grupe vor disputa un baraj tur-retur pentru calificare.

Programul României U21 în calificările pentru EURO 2027

5 septembrie 2025, ora 18:30: România – Kosovo 0-0.

9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România

14 octombrie 2025: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România

