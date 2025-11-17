Maghiarii, răspuns pentru români VIDEO: Reacția suporterilor din Ungaria, după ce ultrașii tricolori au strigat „Serbia! Serbia!”

Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii au ratat barajul pentru calificarea la CM 2026, după un meci incredibil la Budapesta.

Pe parcursul partidei, fanii maghiari au scandat numele Bosniei, echipa care a învins România la Zenica, scor 3-1.

Meciul de sâmbătă a adus multiple tensiuni, după ce fanii bosniaci au cerut interzicerea suporterilor români, pentru că aceștia au elogiat un criminal de război condamnat, la Belgrad, în drum spre Zenica.

Ungaria - Irlanda 2-3 . Fanii maghiari au reacționat după meciul României: „Bosnia, Bosnia”

Pe lângă acțiunea de mai sus, suporterii români au scandat și „Serbia, Serbia” pe stadionul de la Zenica, similar cu întâmplarea de la meciul cu Kosovo, scor 2-0, din urmă cu doi ani.

Ulterior, fanii maghiari au reacționat la scandările românilor care s-au deplasat în Bosnia, iar la partida de duminică de pe Pușkaș Arena au scandat: „Bosnia, Bosnia”, potrivit publicației klix.ba.

Tonight during match Hungary-Ireland, Hungarian chant 'Bosnia, Bosnia'



Important message that Hungarians are not sharing Orban attitude about Bosnia! pic.twitter.com/lkPLGoiFDF — Admir Lisica (@LisicaAdmir) November 16, 2025

Partida de la Budapesta s-a încheiat trist pentru unguri, care au ratat la limită barajul pentru Mondialul din 2026, după un meci incredibil reușit de Troy Parrot, care a marcat un hat-trick, după „dubla” reușită anterior și în fața Portugaliei.

