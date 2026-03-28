Riscă să fie exclus din lot  Tensiuni la Napoli. Romelu Lukaku ar refuza să se întoarcă la echipă » Cine i-a luat apărarea

Mai multe tensiuni au apărut între clubul Napoli și Romelu Lukaku (32 de ani), atacantul echipei, din cauza faptului că belgianul nu s-a prezentat la ultimele antrenamente.

La începutul sezonului actual, Romelu Lukaku a suferit o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de cinci luni.

Deși a revenit în lotul lui Antonio Conte, belgianul nu este încă în formă maximă.

Romelu Lukaku riscă să fie exclus din lotul lui Napoli

Deși nu a fost convocat de selecționerul Rudi Garcia pentru meciurile amicale ale Belgiei cu SUA (5-2) și Mexic (1 aprilie), Romelu Lukaku a plecat în țara natală pentru a se recupera cu propriul antrenor.

Lukaku nu ar fi discutat cu Napoli despre această decizie, iar belgianul nu s-a prezentat la antrenamentele echipei pentru a doua oară consecutiv.

Napoli nu ar fi acceptat așa ceva și îl așteaptă pe Lukaku să revină în Italia până marți, ca să se antreneze alături de jucătorii care nu au fost convocați la echipele naționale.

Dacă nu o va face, atunci belgianul riscă să fie exclus din lot și se va antrena separat, anunță Sky Sport.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Romelu Lukaku, conform Transfermarkt

Federico Pastorello, agentul lui Lukaku, ar dori să discute cu Giovanni Manna, directorul sportiv al lui Napoli, pentru a încerca să calmeze situația, conform gazzetta.it.

Kevin de Bruyne: „Astfel de situații sunt exagerate acolo”

Kevin de Bruyne, coechipierul lui Romelu Lukaku de la Napoli și de la naționala Belgiei, a intervenit în acest conflict și a declarat:

„La Napoli este mereu multă agitație. Astfel de situații sunt exagerate acolo. Nu cunosc toate detaliile despre ce s-a întâmplat între cele două părți. Dar anul lui Romelu nu a fost ușor.

A avut mai multe probleme, inclusiv acea accidentare. Această situație nu este bună pentru nimeni, nici măcar pentru Belgia, pentru că avem nevoie de el”, a spus mijlocașul belgian, conform goal.com.

Romelu Lukaku a fost transferat de Napoli în august 2024 de la Chelsea, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro.

Până acum, în tricoul formației italiene, Lukaku a marcat 15 goluri în 45 de apariții. A oferit și 11 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, belgianul a mai trecut pe la AS Roma, Manchester United, Anderlecht, Inter și Evertom.

692 de meciuri a jucat Romelu Lukaku în cariera sa, până acum. A marcat 324 de goluri și a oferit 99 de pase decisive

Pentru Napoli urmează derby-ul cu AC Milan de pe 6 aprilie, din etapa 31 din Serie A. Cele două echipe ocupă pozițiile 2 și 3 în clasament, în spatele liderului Inter.

Citește și

