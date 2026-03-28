Jefuiți în Spania Ucraina a avut mari probleme, înaintea semifinalei barajului pentru CM 2026

Jucătorii și membrii staff-ului naționalei Ucrainei au jost jefuiți înaintea meciului cu Suedia (1-3), din semifinala barajului pentru CM 2026.

Pe fondul conflictului militar ruso-ucrainean, naționala Serhiy Rebrov (51 de ani) este nevoită să-și dispute meciurile considerate pe teren propriu în altă țară.

Astfel, Ucraina a ales să joace partida cu Suedia, în Spania, pe Estadio Ciudad de Valencia

Naționala Ucrainei, jefuită în Spania

În timpul cantonamentului din Benidorm al echipei, jucătorii și membrii staff-ului au fost jefuiți, după ce mai multe persoane au intrat prin efracție în camerele de hotel.

Hoții au sustras bani și obiecte scumpe, inclusiv ceasuri evaluate la mii de euro, informează sport.ua.

„Când echipa națională se afla în primul cantonament, înainte de deplasarea la Valencia, a fost jefuită.

Acest lucru s-a întâmplat la hotel, în timp ce jucătorii nu se aflau în camerele lor” a relatat jurnalistul ucrainean Ihor Burbas.

Alberto Bosch, unul dintre secunzii selecționerului Serghei Rebrov, ar fi rămas fără 1.800 de euro:

„În ce stare de spirit poate fi echipa după așa ceva?”, a mai spus Burbas.

Pe teren, Ucraina a fost învinsă de Suedia, scor 1-3 și a ratat orice șansă de a mai merge la Campionatul Mondial din această vară.

Pentru gruparea lui Rebrov urmează un meci amical cu Albania, programat marți.

