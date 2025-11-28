„Povestea Stanciu” s-a încheiat Ce spune Angelescu despre transferul „tricolorului” la Rapid + Obiectiv clar după victoria cu Csikszereda +38 foto
Victor Angelescu
Superliga

„Povestea Stanciu" s-a încheiat Ce spune Angelescu despre transferul „tricolorului" la Rapid + Obiectiv clar după victoria cu Csikszereda

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 23:44
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 23:44
  • Rapid - Csikszereda 4-1. Victor Angelescu a analizat partida de pe Giulești.
  • Pe lângă discuția despre victorie, oficialul giuleștenilor a vorbit și despre viitoarele transferuri pe care clubul intenționează să le facă.

Cu acest succes, Rapid s-a detașat în fruntea clasamentului, ajungând la 38 de puncte, cu 5 mai mult decât FC Botoșani, care are un meci mai puțin disputat.

Victor Angelescu: „Personal, îmi doresc titlul”

Președintele giuleștenilor vrea să depășească obiectivul din startul sezonului, locurile 1-3. Are o țintă clară: titlul.

„Am avut emoții la 2-1, la începutul părții a doua, dar cred că am gestionat foarte bine. Am avut multe ocazii și până la golul 3 am atacat și cred că ne-am făcut mai ușor meciul pe final. Dar sunt emoții tot timpul, normal.

Am zis de la începutul campionatului că îmi doresc să câștigăm titlul. Am știut că obiectivul nostru, când a început campionatul, a fost locurile 1-3. Dar eu, personal, mi-l doresc”, a declarat Angelescu, la Digi Sport.

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (38 imagini)

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Victor Angelescu: „Nu există posibilitatea să vină Stanciu”

Întrebat dacă Nicolae Stanciu ar putea ajunge în iarnă în Giulești, pe axa Genoa - Rapid, Angelescu a transmis:

„Din ce știu eu, nu, am mai spus. Nu știu despre așa ceva. Nu cred că există posibilitatea să vină la noi. Nu cred că își dorește nici el. E la Genoa, e în Serie A. Nu cred că se pune problema să vină la noi.

Nu știu, dacă s-ar putea sau dacă și-ar dori, noi l-am primi cu brațele deschise.

Căutăm, așa cum am zis, un mijlocaș ofensiv și sper ca în perioada de iarnă să-l și găsim și să-l transferăm. Probabil că un număr 10 și poate, dacă găsim, un atacant”, a mai spus Angelescu.

Constantin Grameni: „Nu prea mă confrunt eu cu astfel de oportunități”

Marcatorul primului gol a vorbit și el despre reușită și despre duelul cu ciucanii.

„Față de începutul campionatului, care era puțin mai slab, eu zic că și-au revenit. E o echipă foarte incomodă și ne-au pus de multe ori destule probleme, dar suntem bucuroși că, într-un final, am reușit să luăm cele trei puncte pentru că, venind după înfrângerea de la Cluj, aveam nevoie.

Nu prea mă confrunt eu cu asemenea oportunități în meci sau nici la antrenamete, pentru că nu-i postul meu.

Asta o mai facem noi, că ne cunoaștem de multă vreme (n.r. - el și Aioani), mai ales de la Farul, când eram colegi”, a spus Grameni.

Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda
Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda Golul lui Grameni în Rapid - Csikszereda
+11 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

rapid bucuresti genoa liga 1 nicolae stanciu csikszereda victor angelescu
