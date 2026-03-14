Grameni, omul în plus Cel mai bun mijlocaș al Rapidului de la începutul anului a surprins apărarea lui Dinamo

RAPID - DINAMO. Grameni a fost mereu activ la fazele fixe ale giuleștenilor, urmărind la marginea careului fiecare respingere. Așa a egalat sâmbătă.

De la jumătatea lui ianuarie, după cantonamentul din Antalya, Constantin Grameni a fost unul dintre liderii Rapidului pe teren.

Rapid - Dinamo. Grameni, numărul unu la mijloc

A jucat bine și a fost constant mereu. Unul dintre cei doi închizători vișinii a fost permanent atent să-și împlinească principala misiune, să protejeze apărarea,bine poziționat și agresiv în dueluri, blocând sau recuperând mingea.

Nu doar atât. Cu balonul la picior arată că știe jocul, avansează, pasează inspirat, deschide unghiuri și apare la finalizare.

Grameni, mereu atent la cornere. Așa a marcat

Sâmbătă seară, a fost omul în plus la fiecare fază fixă.

Costel Gâlcă i-a cerut să aștepte la marginea careului, să urmărească acțiunea până la capăt.

Și a venit minutul 39. După cornerul lui Moruțan, mingea a ajuns la Borza, a trecut pe la Petrila și s-a oprit la Grameni.

Mijlocașul a armat și a tras excelent de la marginea careului. Pe jos, printre picioarele adversarilor. Epassy nici n-a văzut balonul. Doar când s-a oprit în plasă.

Al 4-lea gol al lui Grameni în acest sezon. Are 4 goluri și 4 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport