Monday Etim/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Am dat dovadă de caracter” VIDEO. Eroul Craiovei rămâne cu capul pe umeri după victoria cu Dinamo: „Ar fi o greșeală să facem asta”

alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 11:18
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 11:18

Etim a ținut să sublinieze cât de importante sunt cele trei puncte obținute de Craiova, în condițiile în care oltenii au fost nevoiți să joace în inferioritate numerică o repriză întreagă, după eliminarea căpitanului Nicușor Bancu (33 de ani).

DINAMO - CRAIOVA 0-1. Monday Etim: „Am reușit să ne atingem scopul, în ciuda circumstanțelor dificile”

„A fost o victorie foarte importantă pentru noi, dar cred că am dat dovadă de caracter și de spirit de echipă.

Nu a fost deloc ușor să jucăm atât de mult timp în inferioritate numerică, dar, din nou, noi am venit aici doar ca să câștigăm. Și am vrut să facem tot posibilul pentru a ne asigura că ne atingem acest obiectiv.

Sunt foarte fericit că am reușit să ne atingem scopul, în ciuda circumstanțelor dificile”, a declarat Monday Etim.

Monday Etim: „Meciul cu FC Argeș a fost o lovitură dură pentru noi”

Atacantul nigerian a vorbit și despre meciul surprinzător pierdut de olteni în startul play-off-ului, 0-1 cu FC Argeș.

„Cred că meciul cu FC Argeș a fost o lovitură dură pentru noi, mai ales pe teren propriu.

Dar acesta este fotbalul. În play-off fiecare echipă este bună. Trebuie să fii la cel mai bun nivel, să rămâi concentrat și atent.

Cred că în meciul cu FC Argeș ne-au lipsit câteva detalii și am fost pedepsiți pentru asta.

Așa că sunt foarte bucuros că acest meci a fost o nouă șansă pentru noi să ne revenim. Și sunt foarte fericit că am profitat de această oportunitate și am încercat să ne redresăm”, a adăugat Etim.

Monday Etim: „Nu suntem favoriți”

După victoria cu Dinamo, U Craiova a urcat provizoriu pe primul loc, cu 33 de puncte, la două în fața celor de la Rapid, care are un meci mai puțin.

Totuși, Etim rămâne cu picioarele pe pământ în ceea ce privește lupta la titlu.

„În opinia mea, nu suntem favoriți. Așa cum am spus, greșeala pe care o putem face este să subestimăm orice echipă.

Pentru că, în momentul în care faci asta, îți pierzi concentrarea. Trebuie să tratezi fiecare echipă la fel și fiecare meci ca pe o finală.

Și dacă faci asta, poate ai o șansă. Dar trebuie să respecți fiecare echipă, pentru că toate au muncit din greu ca să ajungă în play-off. La final vom vedea cine va câștiga”, a concluzionat Etim.

