Tragedie în lumea handbalului Fosta jucătoare a Oltchimului, mamă a trei copii, a murit la doar 39 de ani

Roxana Moise, fostă jucătoare de handbal, a murit la vârsta de 39 de ani.

Tragica veste a fost anunțată de o publicație locală din Râmnicu Vâlcea, oraș în care fosta sportivă locuia.

Decesul Roxanei Moise a venit total neașteptat, mai ales pentru cei care o cunoșteau, aceasta rămânând aproape de sport, chiar dacă a renunțat foarte devreme la handbal.

Fosta handbalistă care a evoluat pentru Oltchim Rm. Vâlcea era mamă a trei copii și se ocupa de propria sală de fitness, deschisă chiar în Vâlcea.

Vestea tragică a fost anunțată de publicația locală Vocea Vâlcii.

„Cu durere în suflet anunțăm trecerea neașteptată în neființă a Roxanei Moise, fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și fostă razboinică Exatlon.

La doar 39 de ani, a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă care o iubea”, au transmis cei de la Vocea Vâlcii.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită, însă un apropiat ar susține că a fost vorba de o formă de cancer, potrivit adevarul.ro.

Roxana Moise a jucat pentru scurt timp la fosta campioană a României, iar în 2005, după ce părăsit handbalul, a devenit antrenor de kangoo jumps și a deschis sala de fitness dedicată doar femeilor. A participat și la reality show-ul Exatlon.

