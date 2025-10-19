Royston Drenthe (38 de ani), fost jucător la Real Madrid, a suferit, vineri, un accident vascular cerebral și a fost transportat de urgență la spital.

Mijlocașul olandez s-a retras din activitate în 2022. Drenthe a evoluat ultima dată în divizia a treia din țara sa natală, la Kozakken Boys.

Royston Drenthe a suferit un AVC

Anunțul tragic despre starea de sănătate a fostului jucător de la Real Madrid a fost făcut de actuala sa echipă, FC De Rebellen, o formație de veterani din Olanda.

„Vinerea trecută, Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Drenthe este îngrijit corespunzător și se află pe mâini bune. Echipa și persoanele implicate speră într-o recuperare rapidă.

Familia lui Royston solicită liniște și intimitate în această perioadă, pentru a-i putea oferi sprijinul și spațiul necesar pentru recuperare”, a transmis echipa lui Drenthe pe Instagram.

Royston Drenthe a jucat pentru Real Madrid în perioada 2007/2012. În acest timp, mijlocașul olandez a fost împrumutat la Hercules CF și Everton.

Jucând alături de Cristiano Ronaldo, te simți ca un zeu Royston Drenthe, fost jucător la Real Madrid

Drenthe s-a retras temporar în 2016

Royston Drenthe a decis în 2016, la vârsta de 29 de ani, să se retragă temporar din fotbal pentru a continua o carieră în muzică.

Doi ani mai târziu, acesta a revenit asupra deciziei și s-a alăturat formației Sparta Rotterdam.

După retragerea din fotbal din 2022, Royston Drenthe a apărut în diverse emisiuni TV și, în ultimii doi ani, a fost comentator pentru Ziggo Sports.

De-a lungul carierei, olandezul a mai jucat pentru Feyenoord, Alania, Reading, Racing Murcia sau FC Baniyas.

280 de meciuri și 31 de goluri a reușit Royston Drenthe în cariera sa

