Veste bună pentru UTA Decizie importantă luată de UEFA în privința clubului arădean

UEFA a ridicat interdicția la transferuri impusă celor de la UTA Arad pentru datoria pe care clubul din Liga 1 o avea către Ravy Tsouka (30 de ani).

La sfârșitul lunii septembrie, UTA Arad a primit interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato, după ce a fost acționată în instanță de peste 10 fotbaliști pentru neplata salariilor.

UTA a scăpat de interdicția la transferuri

Arădenii i-au achitat congolezului Ravy Tsouka datoria de 40.000 de euro, în speranța că vor scăpa de această sancțiune, dar au uitat să plătească și dobânda în valoare de 2.000 de euro.

„Bătrăna Doamnă” s-a conformat și a achitat și restul sumei, astfel că UEFA a decis să ridice interdicția la transferuri în cursul serii de joi, 16 octombrie, scrie sportarad.com

În acest context, UTA l-a putut legitima pe fundașul croat Marko Stolnik (29 de ani). Acesta a prins lotul pentru meciul cu Oțelul Galați, unde a evoluat timp de 36 de minute. Echipa lui Adrian Mihalcea a suferit un eșec drastic, scor 0-4, pe teren propriu.

UTA Arad se află în concordat preventiv

Semnele dificultăților financiare au ieșit la iveală la mijlocul lunii august. Atunci, UTA Arad a intrat în procedură de concordat preventiv.

UTA Arad trebuie să realizeze un plan de reorganizare prin care să stingă datorii de aproximativ 5,5 milioane de euro.

De dosarul trupei de pe „Francisc von Neumann” se va ocupa Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București în perioada 2021-2025.

Spre deosebire de insolvență, atunci când administratorul special conduce clubul, în concordat preventiv, conducerea păstrează controlul clubului.

