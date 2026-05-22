Michael Carrick (44 de ani) va rămâne în funcția de antrenor principal al celor de la Manchester United.

Acesta a semnat un contract valabil până în 2028.

În luna ianuarie, Carrick a fost numit antrenor interimar al grupării de pe „Old Trafford” până la finalul sezonului, după plecarea lui Ruben Amorim.

Michael Carrick, confirmat de Manchester United până în anul 2028

Fostul mijlocaș a reușit să revitalizeze echipa și să obțină 11 victorii în cele 16 meciuri în care a pregătit-o pe Manchester United.

„Diavolii” vor reveni în Liga Campionilor în stagiunea viitoare, după ce și-au asigurat locul 3 în Premier League, iar conducerea a ales să îi dea credit în continuare lui Carrick.

Pe site-ul oficial al clubului, United a anunțat că Michael Carrick rămâne în funcție și a semnat un contract până în 2028.

„Manchester United are plăcerea de a anunța că Michael Carrick va rămâne antrenorul principal al echipei, după ce a semnat un nou contract valabil până în 2028.

Carrick s-a întors la United în calitate de antrenor principal în ianuarie și a primit premiul «Antrenorul lunii» în Premier League după victoriile împotriva echipelor Manchester City și Arsenal în primele sale două meciuri la cârma echipei.

El a asigurat calificarea în Liga Campionilor pentru sezonul viitor, cu 11 victorii în 16 meciuri, acumulând cel mai mare număr de puncte în Premier League de la sosirea sa”, se arată în comunicatul transmis de Manchester United.

Michael Carrick la semnarea noului contract cu Manchester United/ Foto: manutd.com

Fostul internațional englez a oferit și o primă reacție:

„Din momentul în care am ajuns aici, acum 20 de ani, am simţit magia lui Manchester United.

Faptul că port responsabilitatea de a conduce acest club de fotbal special mă umple de mândrie.

De-a lungul lunilor trecute, acest grup de jucători a demonstrat că poate atinge standardele de rezistență, coeziune și determinare pe care le solicităm aici. Acum este momentul să mergem din nou înainte împreună, cu ambiţie şi un scop clar”, a spus Carrick.

Până la finalul stagiunii, Manchester United mai are de jucat un singur meci. În ultima etapă din Premier League, „diavolii” vor da piept cu Brighton.

Michael Carrick este un nume important în istoria lui Manchester United

Fostul mijlocaș a jucat 464 de meciuri pentru club și a câștigat, printre altele, cinci titluri, Liga Campionilor, Europa League, FA Cup, două Cupe ale Ligii și Cupa Mondială a Cluburilor.

După retragerea din activitate, în 2018, Carrick a intrat în staff-ul tehnic al primei echipe, lucrând alături de Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, a fost pentru scurt timp antrenor interimar al lui United.

Ulterior, fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough, club pe care l-a condus între octombrie 2022 și iunie 2025.

