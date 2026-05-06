Jose Mourinho (63 de ani), fostul antrenor al lui Cristi Chivu (45 de ani), s-ar fi numărat printre cei care l-au felicitat pe tehnicianul român după câștigarea titlului în Serie A cu Inter, potrivit presei italiene.

Legătura dintre Chivu și Mourinho este una veche. Cei doi au lucrat împreună la Inter în sezonul 2009-2010, când formația italiană a reușit Tripla istorică: campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Mourinho l-a felicitat pe Cristi Chivu după titlul cu Inter

În acel sezon, Chivu a trecut printr-un moment dificil, după accidentarea gravă suferită la cap în meciul cu Chievo, însă Mourinho a continuat să aibă încredere în el după revenire. Fundașul român a fost titular inclusiv în finala Champions League câștigată la Madrid.

Acum, mesajul lui Mourinho pentru Chivu a venit ca o confirmare a relației bune dintre cei doi, în ciuda declarațiilor făcute de portughez la începutul anului, când critica numirea unor antrenori fără experiență la cluburi importante.

„Jucătorii cred în ceea ce facem, în ciuda gălăgiei venite nu doar din partea rivalilor, ci și a prietenilor”, a răspuns Chivu atunci.

Corriere dello Sport notează că acele afirmații nu l-ar fi vizat pe Chivu, ci situația de la Real Madrid, unde banca tehnică îi fusese încredințată lui Alvaro Arbeloa.

24 de meciuri a adunat Arbeloa pe banca lui Real Madrid, perioadă în care a înregistrat 15 victorii, două remize și 7 înfrângeri. „Los Blancos” au fost eliminați din Liga Campionilor și ocupă locul 2 în campionat, cu 77 de puncte

Mourinho este din nou asociat cu o mutare la Real Madrid. Presa italiană scrie că portughezul ar putea fi o variantă pentru banca madrilenilor din sezonul viitor, dacă Arbeloa va pleca.

O revenire a lui Mourinho la Real ar putea conta și în cazul lui Nico Paz, jucător dorit de Inter.

Argentinianul, care a impresionat la Como, ar urma să se întoarcă la Madrid la finalul sezonului, iar viitorul său va depinde și de decizia noului antrenor.

Explicația lui Mourinho pentru Chivu (după operația craniană). Au cucerit împreună 5 trofee la Inter. Cristi a câștigat 9 trofee în total cu nerazzurrii.

