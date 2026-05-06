Mourinho nu l-a uitat pe Chivu „The Special One” l-a felicitat pe român pentru titlul cucerit cu Inter
Jose Mourinho și Cristi Chivu FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Mourinho nu l-a uitat pe Chivu „The Special One” l-a felicitat pe român pentru titlul cucerit cu Inter

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 16:21
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 16:21
  • Jose Mourinho (63 de ani), fostul antrenor al lui Cristi Chivu (45 de ani), s-ar fi numărat printre cei care l-au felicitat pe tehnicianul român după câștigarea titlului în Serie A cu Inter, potrivit presei italiene.

Legătura dintre Chivu și Mourinho este una veche. Cei doi au lucrat împreună la Inter în sezonul 2009-2010, când formația italiană a reușit Tripla istorică: campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Lămuriri în scandalul biletelor CSM București răspunde nemulțumirilor fanilor cu privire la Final Four: „Nu reprezintă un tratament diferențiat”
Citește și
Lămuriri în scandalul biletelor CSM București răspunde nemulțumirilor fanilor cu privire la Final Four: „Nu reprezintă un tratament diferențiat”
Citește mai mult
Lămuriri în scandalul biletelor CSM București răspunde nemulțumirilor fanilor cu privire la Final Four: „Nu reprezintă un tratament diferențiat”

Mourinho l-a felicitat pe Cristi Chivu după titlul cu Inter

În acel sezon, Chivu a trecut printr-un moment dificil, după accidentarea gravă suferită la cap în meciul cu Chievo, însă Mourinho a continuat să aibă încredere în el după revenire. Fundașul român a fost titular inclusiv în finala Champions League câștigată la Madrid.

Acum, mesajul lui Mourinho pentru Chivu a venit ca o confirmare a relației bune dintre cei doi, în ciuda declarațiilor făcute de portughez la începutul anului, când critica numirea unor antrenori fără experiență la cluburi importante.

„Jucătorii cred în ceea ce facem, în ciuda gălăgiei venite nu doar din partea rivalilor, ci și a prietenilor”, a răspuns Chivu atunci.

Corriere dello Sport notează că acele afirmații nu l-ar fi vizat pe Chivu, ci situația de la Real Madrid, unde banca tehnică îi fusese încredințată lui Alvaro Arbeloa.

24 de meciuri
a adunat Arbeloa pe banca lui Real Madrid, perioadă în care a înregistrat 15 victorii, două remize și 7 înfrângeri. „Los Blancos” au fost eliminați din Liga Campionilor și ocupă locul 2 în campionat, cu 77 de puncte

Mourinho este din nou asociat cu o mutare la Real Madrid. Presa italiană scrie că portughezul ar putea fi o variantă pentru banca madrilenilor din sezonul viitor, dacă Arbeloa va pleca.

O revenire a lui Mourinho la Real ar putea conta și în cazul lui Nico Paz, jucător dorit de Inter.

Argentinianul, care a impresionat la Como, ar urma să se întoarcă la Madrid la finalul sezonului, iar viitorul său va depinde și de decizia noului antrenor.

Explicația lui Mourinho pentru Chivu (după operația craniană). Au cucerit împreună 5 trofee la Inter. Cristi a câștigat 9 trofee în total cu nerazzurrii. Foto: Imago Explicația lui Mourinho pentru Chivu (după operația craniană). Au cucerit împreună 5 trofee la Inter. Cristi a câștigat 9 trofee în total cu nerazzurrii. Foto: Imago
Explicația lui Mourinho pentru Chivu (după operația craniană). Au cucerit împreună 5 trofee la Inter. Cristi a câștigat 9 trofee în total cu nerazzurrii. Foto: Imago

Citește și

România, eliminată de China Naționala masculină  părăsește Mondialul de tenis de masă » Eduard Ionescu a dat speranțe
Alte sporturi
14:53
România, eliminată de China Naționala masculină părăsește Mondialul de tenis de masă » Eduard Ionescu a dat speranțe
Citește mai mult
România, eliminată de China Naționala masculină  părăsește Mondialul de tenis de masă » Eduard Ionescu a dat speranțe
Bayern Munchen - PSG Spectacol total pe Allianz Arena pentru un loc în finala Ligii Campionilor
Publicitate
13:39
Bayern Munchen - PSG Spectacol total pe Allianz Arena pentru un loc în finala Ligii Campionilor
Citește mai mult
Bayern Munchen - PSG Spectacol total pe Allianz Arena pentru un loc în finala Ligii Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Jose Mourinho serie a Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Special
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Citește mai mult
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Campionate
12:59
Chivu se întâlnește cu Papa Leon Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Citește mai mult
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Superliga
13:33
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Citește mai mult
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Campionate
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Citește mai mult
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
14:41
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Top stiri
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Special
09:29
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește mai mult
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Superliga
11:31
„Spiritul Stelei aparține tuturor” Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Citește mai mult
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Liga Campionilor
11:44
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Citește mai mult
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
B365
06.05
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
Citește mai mult
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 35 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share