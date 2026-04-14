Bucuria jucătorilor de la Universitatea Cluj (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Superliga

Pe ce prime joacă U Cluj Bonusurile din sezonul regulat au fost dublate de accesul în play-off: 18.000 de euro de jucător. U Cluj e pe 6 în topul bugetelor salariale

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 13:52
  • Universitatea Cluj e pe primul loc, cu 6 etape înainte de final, iar casele de pariuri o dau drept principala favorită la câștigarea titlului
  • Cât au încasat fotbaliștii, drept primă, pentru succesul cu Universitatea Craiova, dar și care au fost bonusurile în primele 30 de etape, în rândurile de mai jos
  • Principala sursă de venit a clubului e reprezentată de bani publici, din partea Primăriei Cluj, condusă de Emil Boc. Cifrele complete, în articol

Campionatul României are de luni, de la miezul nopții, o nouă principală favorită la câștigarea titlului.

Universitatea Cluj a surclasat-o pe Universitatea Craiova, scor 4-0 și s-a instalat pe primul loc, cu 3 puncte peste olteni. Mai sunt de disputat 6 etape și mai există un meci direct, returul din play-off, care se va juca în Bănie, în penultima rundă, pe 17 mai.

În acest moment, principalele agenții de pariuri din România o văd pe U Cluj cu prima șansă pentru a cuceri titlul, ceea ce ar însemna o premieră în istoria grupării de sub Dealul Feleacului.

Cote la câștigarea campionatului

ECHIPĂSUPERBET BETANO
U Cluj1,721,65
U Craiova2,652,90

Strategia financiară a clubului U Cluj are în vedere un sistem de premiere pentru fiecare meci în parte, însă sumele promise pe parcursul primelor 30 de etape s-au dublat.

În sezonul regulat, fiecare victorie, indiferent unde era obținută, era recompensată cu câte 450 de euro. Această sumă se dubla cu o singură condiție: dacă echipa accesa play-off-ul.

Ceea ce s-a și întâmplat, astfel că pentru cele 16 victorii din cele 30 de etape, fiecare fotbalist a mai primit încă 7.200 de euro, în afară de cei 7.200 de euro plătiți pe parcursul campionatului.

Odată cu intrarea în play-off, bonusurile la succes s-au dublat. Fiecare joc valorează 900 de euro, inclusiv cel cu Universitatea Craiova de luni.

Până acum, în cele 34 de etape scurse, clujenii au bifat 20 de meciuri câștigate. Un total de 18.000 de euro pentru fiecare fotbalist. Suma e importantă, mai ales că nici unul dintre jucători nu atinge un salariu lunar net de acest nivel.

160.000 de euro
pe an, sumă netă, e cel mai mare salariu la Universitatea Cluj, contracte pe care le au cei doi veterani: Chipciu și Nistor

Universitatea Cluj și-a publicat recent raportul financiar pe anul calendaristic 2025 și nu e nici pe departe în topul cluburilor care desfășoară un buget salarial și de prime pentru jucători impresionant.

U Cluj le-a plătit tuturor angajaților anul trecut în jur de 6,6 milioane de euro, sumă brută. FCSB a atins de peste două ori mai mult, Rapid a trecut de 10 milioane, iar Universitatea Craiova a fost cu 50% peste U Cluj.

Ierarhia bugetelor salariale și ale primelor plătite în Liga 1

  1. FCSB 14,2
  2. Rapid 10,2
  3. Craiova 9,5
  4. CFR 9,3
  5. Dinamo 7,7
  6. U Cluj 6,6

* sumele sunt exprimate în milioane de euro, sunt extrase din rapoartele fiscale ale cluburilor și sunt aferente anului 2025

Universitatea Cluj e unul dintre cluburile conectate la rețeaua de bani publici. Primăria din Cluj, condusă de Emil Boc, e chiar principala sursă de venit a echipei.

În 2025, U a primit nu mai puțin de 2,7 milioane de euro de la autoritatea locală, ceea ce a însemnat o pondere de circa 30% în volumul total al încasărilor.

Veniturile Universității Cluj în 2025

  • Autoritatea locală - 2.700.000 euro
  • Drepturi TV - 2.300.000
  • Sponsorizări și publicitate - 2.200.000
  • Bilete la meciuri - 1.000.000
  • Venituri din exploatare - 700.000
  • Vânzări jucători - 110.000
  • TOTAL - 9.010.000

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
liga 1 u cluj salariu bonus play-off
Top stiri
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Liga Campionilor
11:44
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Citește mai mult
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Superliga
13:51
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Citește mai mult
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
Superliga
12:56
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 13 rapid 20 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share