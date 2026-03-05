România nu boicotează deschiderea Eduard Novak dezminte anunțul făcut de Ucraina cu privire la Jocurile Paralimpice: „Politica trebuie făcută de altcineva”

Eduard Novak (49 de ani), președintele Comitetului Național Paralimpic, a anunțat că România nu va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă.

Competiția va avea loc la Milano în perioada 5-16 martie, iar ceremonia va avea loc vineri.

Anunțul vine după ce ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha‎, anunțase pe platforma X că Austria, România și Marea Britanie s-ar fi alăturat altor 14 state în demersul de a boicota ceremonia, ca urmare a participării sportivilor din Rusia și Belarus sub steagul țărilor lor.

Eduard Novak: „România va fi prezentă la deschiderea Jocurilor Paralimpice”

„Eu nu știu de unde vine informația asta. Eu nu îmi aduc aminte când ministrul de Externe al unei alte țări să fi vorbit în numele României. Se poartă asta acum?

Nu, noi nu avem nicio treabă cu asta. Eu și Comitetul Național Paralimpic considerăm că Jocurile Paralimpice de iarnă sunt un eveniment apolitic. Politica trebuie făcută de altcineva, nu de noi. Deci, România va fi prezentă la deschiderea Jocurilor Paralimpice cu cei doi sportivi ai noștri.

Noi nu vrem să intervenim în asemenea chestiuni și considerăm că astfel de lucruri trebuie discutate în alte conjuncturi. Sportul nu trebuie să fie teren pentru politică”, a declarat Novak, conform agerpres.ro.

Novak a mai precizat că nu are informații privind participarea vreunui oficial politic al României la ceremonie, adăugând că va el va merge în Italia.

Câți reprezentanți vor avea Rusia și Belarus la Jocurile Paralimpice

La Milano-Cortina, Rusia va fi reprezentată de câte doi sportivi la para schi alpin, para schi fond, și para snowboard.

Belarusului i-au fost acordate patru locuri în total, toate la para schi fond.

Decizia ca sportivii din Rusia și Belarus să poată evolua sub propriile steaguri ar putea reprezenta un pas important în revenirea celor două țări la Jocurile Olimpice de vară, competiție care se va desfășura în vara anului 2028, la Los Angeles.

Ucraina va fi reprezentată de 35 de sportivi la patru discipline.

Jocurile Paralimpice, fără steagul Rusiei din 2014

Drapelul Rusiei nu a mai apărut la Jocurile Paralimpice din 2014 de la Sochi, atunci când aceasta a fost gazdă.

Comitetul Paralimpic Internațional a suspendat Rusia în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj. Din aceleași motive, sportivii ruși au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

