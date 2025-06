Sabău, 57 de ani, declară, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că nu trebuie să ne îndoim de faptul că Mircea Lucescu poate duce naționala la Mondialul din 2026.

Fostul mijlocaș al primei reprezentative e de părere că Austria e o echipă net superioară României în acest moment.

Sabău spune că fotbalul românesc autohton e mai slab decât cel care se juca pe vremea când el era jucător activ.

România are un început ezitant în preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2028. După o înfrângere surprinzătoare, pe teren propriu, scor 0-1 cu Bosnia, în prima partida a tricolorilor din grupa H, a urmat victoria la scor, 5-1, din San Marino.

Însă apoi a venit o nouă înfrângere, de data aceasta în fața Austriei. În deplasarea de la Viena, elevii lui Mircea Lucescu au fost învinși, scor 1-2. «Busuiocul» a mai fost dres de abia în a patra partidă din grupa H, când, la București, naționala s-a impus în fața Ciprului cu 2-0.

Sabău: „Experiență cât pentru două vieți”

La conferința de presă ulterioară partidei, Mircea Lucescu și-a anunțat intenția de a convoca, în viitorul apropiat, tot mai mulți fotbaliști veniți preponderent din campionatul autohton.

Echipa asta națională începe o nouă viață. De la început am spus că intenționez să mă gândesc la jucătorii din campionatul nostru, care joacă meci de meci. Mircea Lucescu, selecționer România

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Ovidiu Ioan Sabău, actualul antrenor al celor de la U Cluj, și unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Mircea Lucescu. Cei doi au lucrat împreună la naționala României, dar și la cluburile Dinamo, Brescia, Reggiana și Rapid.

Prima parte a interviului în care Sabău a vorbit despre cei șase ani petrecuți la Brescia, clubul care-și va înceta activitatea după 114 ani din cauza problemelor financiare, poate fi citită AICI.

Sabău: „Stranierii nu joacă la echipe de afară cu obiective importante”

Domnule Sabău, Mircea Lucescu vrea să se bazeze din ce în ce mai mult pe jucătorii veniți din campionatul autohton. Mai avem «materie primă» pentru a materializa această idee?

Dacă nu-i pui să joace la acest nivel, de echipă națională, nu prea poți ști. Diferențe între cei de aici, și mă refer la echipele cu rezultate în cupele europene, dar nu numai, și fotbaliștii de afară, nu prea există. Și asta pentru că „stranierii”, cum li se spunea, nu joacă, poate cu câteva excepții, la echipe de afară cu obiective importante.

55 de selecții la națională a avut Sabău, marcând 8 goluri pentru prima reprezentativă

Cu Cipru am avut patru titulari din prima ligă, toți de la FCSB (n.r. Mihai Popescu, Chiricheș, Șut, Fl. Tănase). Mai pot fi și alții?

E normal să avem de la FCSB. A mers foarte bine în Europa League, având rezultate peste valoarea campionatului nostru. Iar pe lângă cei patru au mai intrat și Mitriță, Alibec...

Și Miculescu.

Da, deci alți trei. Eu cred că pot fi selecționați și alții. Mă gândesc aici la un Louis Munteanu, care poate fi unul dintre atacanții României în următorii ani. Bine, el probabil că nu va mai juca mult timp în prima liga a României. Eu cred că domnul Lucescu anticipează că vor mai fi și alții care pot face pasul în străinătate prin intermediul echipei naționale. Acum, dacă și de dânsul ne îndoim, atunci cine mai știe să facă această meserie? Are experiență cânt pentru două vieți.

Ioan Sabău: „Nebunia de a prelua naționala”

Sigur, de acord cu dumneavoastră, dar asta nu-l face infailibil, nu?

Da. Însă a văzut atât de mult fotbal, a trăit atât de multe în acest sport, încât eu cred că, în ciuda acestui debut de preliminarii, poate nu extraordinar, trebuie să avem încredere în viziunea dumnealui. Eu cred că e cel mai potrivit selecționer pentru acest moment din viața primei reprezentative. Dacă nici de el nu suntem mulțumiți și nu avem încredere să-i dăm naționala «pe mână» și să-l susținem, atunci pe cine am vrea? Nu vreau să pară că nu-i iau în calcul pe toți ceilalți antrenori români foarte buni. Gică Hagi, Dan Petrescu, toți. Dar Mircea Lucescu e unul dintre cei mai importanți antrenori din lume în ultimii 20-30 de ani.

Nu suportă comparație fotbalul autohton din vremea mea cu cel de acum. Atunci erau șase-șapte echipe care se băteau la titlu de campioană. Cu rezultate mari și în Europa. Era nivel extrem de bun și la Liga a II-a atunci. Nu aș vrea să se înțeleagă că desconsider ce se întâmplă acum. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj

Dar e timp pentru a crește acești jucători? Știu că atunci când erați dumneavoastră jucător, apoi și cu selecționerul Boloni, deci vorbim de anii 2000, se organizau multe trialuri pentru fotbaliști care puteau ajunge la națională.

Are suficient timp pentru a se ocupa și studia ce e mai bine pentru echipa națională. Adică ce jucători îi sunt necesari din campionatul nostru. Chiar dacă, repet, poate nu am început extraordinar aceste preliminarii. Dar să nu uităm că Austria are, în acest moment, jucători peste ai noștri ca valoare. Iar nouă ne-au lipsit câțiva fotbaliști. Numai dacă ne gândim la Drăgușin, în defensivă, care e o pierdere importantă pentru România. Cu Bosnia au fost câteva momente cheie, unele care putea fi interpretate în favoarea noastră de arbitraj. Dacă învingem în Bosnia, lucrurile se așază pe un făgaș normal.

iar noi avem avantajul rezultatului din Nations League, care ne poate duce la baraj și dacă nu izbutim să terminăm în primele două clasate grupa preliminară de Mondial.

Exact. Trebuie să dăm, să-i acordăm încredere unui om cu atâta experiență. A avut curajul, nebunia, de a veni și prelua naționala la vârsta sa. Mulți oameni de fotbal și-au dorit ca nea Mircea să fie selecționer. Acum, la un rezultat nefavorabil, uităm asta?

Ați lucrat foarte mulți ani cu Mircea Lucescu și-l cunoașteți foarte bine. A fost o decizie cu bătaie lungă aceea de a-i acorda banderola de căpitan, la meciul cu Cipru, lui Rațiu? Care a fost destul de criticat după înfrângerea cu Austria.

A simțit întotdeauna când un jucător are nevoie de sprijin. Are acest fler. Îți spun din interiorul echipelor la care am jucat sub îndrumarea lui. A știut mereu să lucreze și cu jucătorii dificili și cu cei mai docili. Și cu cei cu mare personalitate, dar și cum cei mai... cuminți, să le zicem. Asta înseamnă valoare, ca antrenor. Iar Rațiu, să fim serioși, e unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei. Nu degeaba e atât de apreciat în Spania.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport