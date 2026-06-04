„Un conflict spontan. Cercetările continuă” Poliția vine cu detalii despre  cearta dintre Sabrina Voinea și iubitul ei

Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a emis un comunicat după ce Sabrina Voinea (19 ani) l-a agresat pe iubitul ei, Șerban Cotîrlan, component al lotului masculin de gimnastică.

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Incidentul ar fi început în incinta complexului „Lia Manoliu”, acolo unde cei doi se antrenează.

Poliția, comunicat după ce Sabrina Voinea și-a bătut iubitul în sala de gimnastică

În comunicatul emis de Poliție se precizează că Sabrina Voinea l-ar fi lovit pe Șerban Cotîrlan cu palmele și pumnii la nivelul brațelor.

„La data de 3 iunie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani.

În fapt, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare.

Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri”, se arată în comunicatul Poliției.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Surse GOLAZO.ro: „Dădea mai mult la corp”

Sabrina Voinea ar fi fost deranjată de faptul că iubitul ei nu și-ar fi făcut timp pentru a sta cu ea, spun sursele GOLAZO.ro care au fost martore la incident.

„Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față”.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Sportivul a mers către recepția hotelului Sport, din incinta complexului, pentru a-și lua câteva lucruri din cameră înainte să plece. Însă nu a scăpat de furia Sabrinei.

„Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat, așa că nu am mai văzut ce s-a întâmplat”.

Surse din anturajul sportivului au povestit ce s-a petrecut ulterior.

„După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei (n.r. - Camelia Voinea), care era de față, nu a intervenit deloc. La hotelul Sport și în incinta complexului Lia Manoliu există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”.

Ce a făcut sportivul după agresiunea suferită? „A mers la IML (n.r. - Institutul Național de Medicină Legală), apoi a depus plângere la o secție de poliție. Nu vrea ca lucrurile să rămână așa. Așteaptă eliberarea certificatului medico-legal și apoi va vedea ce măsuri va lua”.

Ioan Suciu: „Nu tolerăm!”

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a condamnat comportamentul gimnastei.

„ Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm . Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și asteptăm mai multe detalii.

În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”.

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