Ucis în Iran! Fostul portar al naționalei de fotbal pe plajă a fost omorât în timpul protestelor sângeroase care au zguduit țara

Mohammad Hajipour (43 de ani), fost portar al echipei naționale de fotbal pe plajă a Iranului, se numără printre sutele de persoane ucise în timpul protestelor anti-guvernamentale care zguduie țara sa.

Protestele la nivel național din Iran au izbucnit pe 28 decembrie, oamenii fiind nemulțumiți de situația economică.

Acestea s-au extins rapid și au devenit adevărate demonstrații la scară largă, prin care cetățenii cereau sfârșitul conducerii dictatoriale din țară.

Mohammad Hajipour, fost portar al echipei naționale de fotbal pe plajă a Iranului, a fost ucis în timpul protestelor din Rasht, în seara zilei de 8 ianuarie.

Potrivit unor surse bine informate, autoritățile au condiționat eliberarea cadavrului său către familie de atribuirea morții sale unui accident de circulație în certificatul oficial de deces.

Hajipour își reînnoise recent contractul cu clubul de fotbal Shahin Khoshkebijar, informează handsoffcain.info.

Decesul acestuia fost confirmat și de Beach Soccer Worldwide (BSWW), organizația care se ocupă de promovarea și dezvoltarea fotbalului pe plajă la nivel mondial, recunoscută de FIFA.

Mohammad Hajipour nu este singurul fotbalist ucis în timpul protestelor.

Rebin Moradi (17 ani), considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Iran, a fost împușcat de forțele de ordine.

Familia lui Rebin Moradi a primit vestea decesului său de-abia luni, la 4 zile după incident, însă nici până acum nu a primit trupul neînsuflețit al sportivului, potrivit hangaw.net.

Ce se întâmplă în Iran

Protestele sunt cele mai ample din ultimii ani și cer în mod direct încheierea conducerii Liderului Suprem Ali Khamenei și a Republicii Islamice.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei/ Foto: IMAGO

Conform hotnews.ro, 5.000 de persoane fuseseră ucise în protestele din Iran până duminica trecută, printre persoanele care au decedat aflându-se inclusiv aproximativ 500 de membri ale forțelor de ordine.

Protestele din această perioadă sunt cele mai ample de la revolta din 2022, declanșată de moartea tinerei Mahsa Amini, reținută pentru presupusa purtare incorectă a hijabului.

