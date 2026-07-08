Oficiali ai naționalei SUA, suspendați A lucrat pentru serviciile secrete și CIA, dar nu și-a făcut treaba în „cazul Balogun”

SUA - Belgia 1-4. Doi oficiali ai naționalei americane au fost suspendați de FIFA înaintea meciului din „optimile” CM 2026.

Forul mondial nu a oferit explicații pentru aceste penalizări. Cum s-a ajuns aici, în rândurile de mai jos.

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Decizia FIFA de a suspenda executarea pedepsei primite de atacantul american Folarin Balogun a stârnit un scandal uriaș la Campionatul Mondial.

Doi oficiali ai naționalei SUA, suspendați de FIFA

Înainte de intervenția lui Donald Trump, Balogun ar fi trebuit să ispășească o suspendare de un meci pentru eliminarea din victoria cu Bosnia (2-0).

Atacantul a jucat împotriva Belgiei, dar nu a avut realizări notabile și a fost înlocuit în minutul 90+2, când scorul era 1-3.

Înaintea meciului, FIFA a publicat trei „previziuni disciplinare” separate. Prima includea suspendarea lui Balogun, iar în a doua erau enumerați jucătorii care primiseră cartonașe galbene.

În a treia erau menționați team managerul Sam Zapatka și vicepreședintele pentru securitate al Federației de Fotbal din SUA, Frank Pannell. Suspendați!

FIFA nu a oferit un motiv clar pentru care i-a penalizat pe cei doi, iar federația americană a precizat că „acest lucru nu a avut nicio legătură cu efortul încununat de succes de a obține ridicarea suspendării de un meci, aplicată atacantului Folarin Balogun în urma unui cartonaș roșu”, scrie frontofficesports.com.

FOTO: Faultul pentru care Folarin Balogun a fost eliminat în meciul cu Bosnia

Suspendați pentru că nu l-au oprit pe Balogun să intre pe teren

Cu toate acestea, suspendarea celor doi are legătura cu cazul Balogun. Explicația poate fi găsită în declarația prin care FIFA și-a motivat decizia luată în cazul atacantului american.

Comisia disciplinară a forului mondial a afirmat că, după victoria cu Bosnia, Balogun a „intrat în mod nejustificat pe teren pentru a sărbători alături de coechipierii săi, în ciuda eliminării sale”.

Vârful a fost amendat cu 40.000 de dolari pentru faultul care a dus la cartonașul roșu și pentru prezența sa pe gazon la sărbătoarea echipei.

Codul disciplinar al FIFA prevede că orice jucător care a fost eliminat trebuie să fie supervizat, dar poate sta în tribune dacă nu este selectat pentru un test antidoping și nu mai poartă echipamentul de joc.

Prin urmare, Zapatka și Pannell au fost sancționați pentru că nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. Fiind responsabili cu supravegherea echipei, aceștia trebuiau să se asigure că Balogun nu va mai intra pe teren după ce a fost eliminat.

Potrivit site-ului FIFA, Pannell și Zapatka par să fie singurii federali sancționați la acest Mondial, deși mai mulți antrenori au primit cartonașe galbene.

Cine sunt Sam Zapatka și Frank Pannell

Sam Zapatka lucrează pentru federația americană din 2015, iar în 2020 a fost promovat în funcția de manager al echipei naționale.

El a fost cel care a creat grupul de chat în care jucătorii selecționați pentru CM 2026 au fost informați că au fost incluși în lot. Și a fost prezent la marginea terenului la meciurile disputate de selecționata lui Mauricio Pochettino la turneul final.

De cealaltă parte, Frank Pannell a declarat că a lucrat pentru serviciile secrete americane și CIA înainte de a se orienta către o carieră în domeniul securității private.

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