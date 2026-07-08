Egipt, plângere la FIFA Federația a depus memoriu, după eșecul cu Argentina. Solicitările legate de arbitraj

Argentina - Egipt 3-2. Federația Egipteană de Fotbal a depus plângere la FIFA împotriva arbitrului, după eliminarea de la CM 2026.

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Campioana mondială a reușit o calificare spectaculoasă, la capătul unui meci dramatic, care a generat tensiuni uriașe între cele două tabere.

Federația Egipteană a depus plângere împotriva lui Francois Letexier

Jucătorii egipteni și selecționerul Hossam Hassan au venit cu acuzații dure la adresa arbitrajului și a naționalei sud-americane, iar acum a venit rândul federației africane.

Hany Abo Rida, președintele Federației Egiptene de Fotbal, a depus o plângere oficială împotriva arbitrului francez François Letexier, dar și a celor doi arbitri asistenți de la partida de marți.

Ce solicită acesta? Explicații și o anchetă privind deciziile controversate luate de arbitru, dar și suspendarea brigăzii pentru restul turneului, informează as.com.

Egipt a fost aproape de o calificarea istorică în „sferturi”, după ce în minutul 78 conducea cu două goluri pe tabelă, după ce, anterior, un alt gol de 2-0 a fost anulat după intervenția VAR, pentru un fault la faza premergătoare.

Argentina a întors scorul până la finalul celor 90 de minute, prin golurile marcate de Romero (79), Messi (83) și Enzo Fernandez (90+2), și va înfrunta Elveția în faza următoare, sâmbătă, de la 04:00, ora României.

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