Eto'o, acuzații grave  Mai mulți fotbaliști din Camerun au intentat plângeri împotriva fostului jucător de la Barca și Real 

Samuel Eto'o (44 de ani), președintele Federației Cameruneze de Fotbal, este acuzat de către un grup de jucători că a participat la meciuri trucate, dar și pentru un posibil conflict de interese.

Mai mulți fotbaliști camerunezi au depus plângeri la FIFA și CAF (Confederația Africană de Fotbal) împotriva fostului fotbalist de la Real Madrid și Barcelona.

Samuel Eto'o, acuzat de aranjare de meciuri și conflict de interese

Samuel Eto'o se confruntă cu grave probleme de integritate, după ce a fost acuzat de fapte grave de către mai mulți fotbaliști camerunezi.

Grupul de fotbaliști care este reprezentat de avocatul Emmanuel Nsahlai a intentat acțiuni la Ministerul Sportului din Camerun, Comitetul de Etică al FIFA, dar și la Confederația Africană de Fotbal.

Aceștia cer suspendarea provizorie a președintelui federației. Eto'o este acuzat de presupuse conflicte de interese, nereguli financiare, dar și de manipulare electorală.

Eto'o, multiple acuzații grave

Fostul fotbalist conduce Federația din Camerun din anul 2021, însă mandatul său este unul puternic contestat.

Acesta este acuzat pentru trucare de meciuri, dar și de un posibil conflict de interese cu compania de pariuri sportive 1xBet.

De asemenea, acesta ar fi deturnat aproximativ 1,5 milioane de dolari, ca urmare a meciurilor amicale jucate de Camerun cu Mexic, Coreea și Rusia.

Avocatul jucătorilor: „Nu este un atac asupra lui Eto'o”

Emmanuel Nsahlai, avocatul grupului de jucători care l-au acuzat pe Eto'o, a transmis că acesta nu este un atac la fostul fotbalist, ci doar o modalitate de salvare a conducerii fotbalului din Camerun.

„Acesta nu este un atac la adresa lui Samuel Eto'o ca jucător. Cariera sa de fotbalist este de neatins.

Este vorba despre salvarea guvernării fotbalului camerunez, astfel încât acesta să reprezinte valorile de excelență, integritate și fair-play pe care el însuși le-a susținut pe teren.

Datoria mea, ca avocat și camerunez, este să lupt pentru o federație care să servească oamenii, jucătorii și viitorul sportului.”, a declarat Nsahlai, conform mundodeportivo.com.

