Tranzacție istorică la Milano AC Milan și Inter au devenit proprietarele stadionului San Siro » Când se va construi noul stadion
San Siro FOTO: IMAGO
Campionate

Tranzacție istorică la Milano AC Milan și Inter au devenit proprietarele stadionului San Siro » Când se va construi noul stadion

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 19:45
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 21:15
  • Cluburile AC Milan și Inter Milano au devenit proprietarele arenei San Siro, după ce au cumpărat stadionul de la Primăria orașului.
  • Cele două cluburi au plătit deja prima rată a tranzacției.

Arena legendară din Milano și-a schimbat proprietarul pentru prima dată în ultimii 90 de ani, în schimbul a 197 de milioane de euro.

Scandal în UFC FBI a intrat pe fir pentru o luptă suspectă de blat:  „Vom fi cel mai mare dușman al vostru”
Citește și
Scandal în UFC FBI a intrat pe fir pentru o luptă suspectă de blat: „Vom fi cel mai mare dușman al vostru”
Citește mai mult
Scandal în UFC FBI a intrat pe fir pentru o luptă suspectă de blat:  „Vom fi cel mai mare dușman al vostru”

AC Milan și Inter Milano au devenit oficial proprietarele San Siro

În această dimineață, actele de vânzare-cumpărare a stadionului San Siro au fost finalizate.

Marile rivale din Milano au devenit oficial proprietarele arenei, dar și a zonei înconjurătoare acesteia.

Echipele au apelat la un credit bancar în valoare de 90 de milioane de euro și au achitat deja o primă rată de 73 de milioane de euro către Primărie, fostul proprietar al San Siro.

„FC Internazionale Milano și AC Milan anunță că au semnat astăzi actul de vânzare-cumpărare cu Primăria Milano pentru achiziționarea Zonei Urbane San Siro, inclusiv stadionul Meazza și zona înconjurătoare.

Construcția noului stadion și proiectul de regenerare urbană pentru zona San Siro reprezintă un nou capitol pentru orașul Milano și pentru ambele cluburi.

Această etapă importantă reflectă ambițiile comune ale Inter și AC Milan și ale proprietarilor respectivi, fonduri gestionate de Oaktree și RedBird, pentru succes sportiv pe termen lung și pentru o investiție care va crea valoare pentru a sprijini creșterea durabilă a ambelor cluburi”, se arată în comunicatul comun al celor două cluburi, publicat pe site-urile oficiale.

Orașul Milano va avea un nou stadion

Promisiunea celor două cluburi din Milano este că vor transforma radical zona stadionului. Pentru asta, AC Milan și Inter vor cheltui 1,3 miliarde de euro.

În maxim 12 luni, firma de arhitectură desemnată ar trebui să finalizeze planul de design al arenei care va avea 71.500 de locuri.

Cele 2 rivale se așteaptă să primească contestații în instanță privind demolarea actualului stadion San Siro, ce este considerat un simbol al orașului Milano.

2027
este anul în care este preconizată demararea construcției noului stadion San Siro

Inaugurarea noului stadion din Milano ar putea avea loc în perioada 2031-2032.

Citește și

„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League
Diverse
19:05
„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League
Citește mai mult
„Cine este fotbalistul preferat?” Noul primar din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
18:26
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
San Siro Inter Milano ac milan tranzactie
Știrile zilei din sport
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Superliga
06.11
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel
Citește mai mult
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Europa League
06.11
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Citește mai mult
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Europa League
06.11
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Citește mai mult
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Europa League
06.11
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Citește mai mult
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 21 rapid 16 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share