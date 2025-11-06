Tranzacție istorică la Milano AC Milan și Inter au devenit proprietarele stadionului San Siro » Când se va construi noul stadion

Cluburile AC Milan și Inter Milano au devenit proprietarele arenei San Siro, după ce au cumpărat stadionul de la Primăria orașului.

Cele două cluburi au plătit deja prima rată a tranzacției.

Arena legendară din Milano și-a schimbat proprietarul pentru prima dată în ultimii 90 de ani, în schimbul a 197 de milioane de euro.

În această dimineață, actele de vânzare-cumpărare a stadionului San Siro au fost finalizate.

Marile rivale din Milano au devenit oficial proprietarele arenei, dar și a zonei înconjurătoare acesteia.

Echipele au apelat la un credit bancar în valoare de 90 de milioane de euro și au achitat deja o primă rată de 73 de milioane de euro către Primărie, fostul proprietar al San Siro.

„FC Internazionale Milano și AC Milan anunță că au semnat astăzi actul de vânzare-cumpărare cu Primăria Milano pentru achiziționarea Zonei Urbane San Siro, inclusiv stadionul Meazza și zona înconjurătoare.

Construcția noului stadion și proiectul de regenerare urbană pentru zona San Siro reprezintă un nou capitol pentru orașul Milano și pentru ambele cluburi.

Această etapă importantă reflectă ambițiile comune ale Inter și AC Milan și ale proprietarilor respectivi, fonduri gestionate de Oaktree și RedBird, pentru succes sportiv pe termen lung și pentru o investiție care va crea valoare pentru a sprijini creșterea durabilă a ambelor cluburi”, se arată în comunicatul comun al celor două cluburi, publicat pe site-urile oficiale.

Orașul Milano va avea un nou stadion

Promisiunea celor două cluburi din Milano este că vor transforma radical zona stadionului. Pentru asta, AC Milan și Inter vor cheltui 1,3 miliarde de euro.

În maxim 12 luni, firma de arhitectură desemnată ar trebui să finalizeze planul de design al arenei care va avea 71.500 de locuri.

Cele 2 rivale se așteaptă să primească contestații în instanță privind demolarea actualului stadion San Siro, ce este considerat un simbol al orașului Milano.

2027 este anul în care este preconizată demararea construcției noului stadion San Siro

Inaugurarea noului stadion din Milano ar putea avea loc în perioada 2031-2032.

