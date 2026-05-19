Peluza Latină, una dintre grupările importante ale galeriei Petrolului, a transmis un comunicat dur la finalul sezonului, chiar dacă echipa a reușit să se salveze de la retrogradare.

Petrolul a rămas în Superliga după ultima etapă din play-out, deși a pierdut categoric pe teren propriu, scor 1-5 cu Oțelul Galați.

Formația ploieșteană a profitat pasul greșit făcut de Farul, care a ajuns la barajul de menținere/promovare după 0-1 cu Metaloglobus.

Suporterii Petrolului au răbufnit după salvarea de la retrogradare

În mesajul publicat, suporterii au criticat dur situația sportivă, administrativă și financiară a clubului. Aceștia susțin că salvarea de la retrogradare nu poate acoperi problemele din sezonul recent încheiat

„Ajunge! Salvarea de la retrogradare nu poate ascunde dezastrul sportiv, administrativ și financiar în care a fost adus FC Petrolul Ploiești.

Un nou sezon fără identitate de joc, ambiție și respect față de tricoul galben-albastru, încheiat cu umilințe pe teren și cu insolvență confirmată oficial.

Trei antrenori schimbați într-un singur sezon au produs haos total: fără tactică, fără organizare și fără nicio urmă de profesionalism. În același timp, jucătorii cu salarii mari au oferit prestații de nivel inferior, demonstrând nepăsare și lipsă de caracter.

Conducerea clubului poartă responsabilitatea directă pentru acest eșec moral, sportiv și financiar. Promisiunile făcute suporterilor s-au dovedit simple minciuni.

Peluza Latină a susținut mereu echipa necondiționat, însă răbdarea noastră a ajuns la limită”, au notat aceștia, în comunicatul emis.

39 de meciuri a disputat Petrolul în Liga 1 în acest sezon, în care a înregistrat 9 victorii, 14 remize și 16 înfrângeri

Peluza Latină a venit și cu o serie de cereri pentru conducerea clubului:

„Demisia imediată a tuturor celor responsabili de dezastrul sportiv și administrativ din acest sezon”

„Plecarea definitivă din club a tuturor persoanelor incompetente care au contribuit, direct sau indirect, la această situație rușinoasă”

„Îndepărtarea jucătorilor lipsiți de atitudine, caracter și respect față de suporteri și față de greutatea tricoului galben-albastru”

„ Transparentizarea totală a contractelor și auditarea publică a modului în care au fost cheltuiți banii clubului , pentru a înțelege cum s-a ajuns la actuala gaură financiară”

, pentru a înțelege cum s-a ajuns la actuala gaură financiară” „Reconstrucția clubului pe baze solide, exclusiv cu oameni competenți, profesioniști verificați și, mai presus de toate, atașați de valorile Petrolului”

„Implementarea unui proiect sportiv pe termen mediu și lung, bazat pe o filosofie clară de joc și pe crearea unui departament de scouting profesionist”

„Renunțarea la transferurile haotice dictate de impresari și prioritizarea integrării tinerilor din propria Academie„

„ Restructurarea departamentului de marketing și atragere de fonduri. Petrolul Ploiești este un brand uriaș, iar clubul trebuie să aibă strategii comerciale moderne pentru a atrage sponsori reali, renunțând la dependența de soluții de avarie sau influențe externe”

Petrolul Ploiești este un brand uriaș, iar clubul trebuie să aibă strategii comerciale moderne pentru a atrage sponsori reali, renunțând la dependența de soluții de avarie sau influențe externe” „Introducerea unor clauze de performanță (KPI) reale în contractele jucătorilor și ale staff-ului. Salariile uriașe trebuie să reflecte strict realizările de pe teren și poziția în clasament, nu doar simpla prezență la antrenamente”

„Includerea oficială a suporterilor în forul decizional al clubului (Board de Conducere/Adunarea Generală). Solicităm adaptarea structurii de conducere astfel încât suporterii, constituiți legal sub o formă juridică, să aibă reprezentare directă, putere executivă și drept de vot transparent la masa deciziilor, în conformitate cu legislația asociațiilor sportive în vigoare”

„Lansarea programului oficial de socios «Petrolul Suntem Noi». Crearea unui sistem democratic de cotizații de tipul «1 om = 1 vot», structurat pe pachete accesibile, ale cărui fonduri să fie direcționate exclusiv către Academia de juniori și infrastructură, oferind membrilor drept de veto în deciziile de identitate și acces la rapoarte financiare trimestriale”

Petrolul este al orașului Ploiești, al suporterilor și al tuturor celor care au luptat pentru aceste culori. Ne-am săturat de minciuni și umilință. Cine nu poate respecta acest club, trebuie să plece! Peluza Latină, una dintre grupările de suporteri ale Petrolului Ploiești

La Petrolul, sezonul a început cu Liviu Ciobotariu pe bancă, acesta conducând echipa până în etapa #9.

Ulterior, Eugen Neagoe a preluat formația din etapa #11 a sezonului regulat și a rămas în funcție până în etapa #2 din play-out.

Locul său a fost luat de Mehmet Topal, care a preluat echipa și se află și în prezent pe banca ploieștenilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport