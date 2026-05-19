„Răbdarea noastră a ajuns la limită” Suporterii Petrolului au răbufnit după salvarea de la retrogradare: „Cine nu poate respecta acest club trebuie să plece”
Petrolu. FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Răbdarea noastră a ajuns la limită” Suporterii Petrolului au răbufnit după salvarea de la retrogradare: „Cine nu poate respecta acest club trebuie să plece”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 23:36
  • Peluza Latină, una dintre grupările importante ale galeriei Petrolului, a transmis un comunicat dur la finalul sezonului, chiar dacă echipa a reușit să se salveze de la retrogradare.

Petrolul a rămas în Superliga după ultima etapă din play-out, deși a pierdut categoric pe teren propriu, scor 1-5 cu Oțelul Galați.

Formația ploieșteană a profitat pasul greșit făcut de Farul, care a ajuns la barajul de menținere/promovare după 0-1 cu Metaloglobus.

Parada campionilor low cost  Cum a sărbătorit o echipă din România promovarea »  Imagini senzaționale din comună
Citește și
Parada campionilor low cost Cum a sărbătorit o echipă din România promovarea » Imagini senzaționale din comună
Citește mai mult
Parada campionilor low cost  Cum a sărbătorit o echipă din România promovarea »  Imagini senzaționale din comună

Suporterii Petrolului au răbufnit după salvarea de la retrogradare

În mesajul publicat, suporterii au criticat dur situația sportivă, administrativă și financiară a clubului. Aceștia susțin că salvarea de la retrogradare nu poate acoperi problemele din sezonul recent încheiat

„Ajunge! Salvarea de la retrogradare nu poate ascunde dezastrul sportiv, administrativ și financiar în care a fost adus FC Petrolul Ploiești.

Un nou sezon fără identitate de joc, ambiție și respect față de tricoul galben-albastru, încheiat cu umilințe pe teren și cu insolvență confirmată oficial.

Trei antrenori schimbați într-un singur sezon au produs haos total: fără tactică, fără organizare și fără nicio urmă de profesionalism. În același timp, jucătorii cu salarii mari au oferit prestații de nivel inferior, demonstrând nepăsare și lipsă de caracter.

Conducerea clubului poartă responsabilitatea directă pentru acest eșec moral, sportiv și financiar. Promisiunile făcute suporterilor s-au dovedit simple minciuni.

Peluza Latină a susținut mereu echipa necondiționat, însă răbdarea noastră a ajuns la limită”, au notat aceștia, în comunicatul emis.

39 de meciuri
a disputat Petrolul în Liga 1 în acest sezon, în care a înregistrat 9 victorii, 14 remize și 16 înfrângeri

Peluza Latină a venit și cu o serie de cereri pentru conducerea clubului:

  • „Demisia imediată a tuturor celor responsabili de dezastrul sportiv și administrativ din acest sezon”
  • „Plecarea definitivă din club a tuturor persoanelor incompetente care au contribuit, direct sau indirect, la această situație rușinoasă”
  • „Îndepărtarea jucătorilor lipsiți de atitudine, caracter și respect față de suporteri și față de greutatea tricoului galben-albastru”
  • Transparentizarea totală a contractelor și auditarea publică a modului în care au fost cheltuiți banii clubului, pentru a înțelege cum s-a ajuns la actuala gaură financiară”
  • „Reconstrucția clubului pe baze solide, exclusiv cu oameni competenți, profesioniști verificați și, mai presus de toate, atașați de valorile Petrolului”
  • „Implementarea unui proiect sportiv pe termen mediu și lung, bazat pe o filosofie clară de joc și pe crearea unui departament de scouting profesionist”
  • „Renunțarea la transferurile haotice dictate de impresari și prioritizarea integrării tinerilor din propria Academie„
  • Restructurarea departamentului de marketing și atragere de fonduri. Petrolul Ploiești este un brand uriaș, iar clubul trebuie să aibă strategii comerciale moderne pentru a atrage sponsori reali, renunțând la dependența de soluții de avarie sau influențe externe”
  • „Introducerea unor clauze de performanță (KPI) reale în contractele jucătorilor și ale staff-ului. Salariile uriașe trebuie să reflecte strict realizările de pe teren și poziția în clasament, nu doar simpla prezență la antrenamente”
  • „Includerea oficială a suporterilor în forul decizional al clubului (Board de Conducere/Adunarea Generală). Solicităm adaptarea structurii de conducere astfel încât suporterii, constituiți legal sub o formă juridică, să aibă reprezentare directă, putere executivă și drept de vot transparent la masa deciziilor, în conformitate cu legislația asociațiilor sportive în vigoare”
  • „Lansarea programului oficial de socios «Petrolul Suntem Noi». Crearea unui sistem democratic de cotizații de tipul «1 om = 1 vot», structurat pe pachete accesibile, ale cărui fonduri să fie direcționate exclusiv către Academia de juniori și infrastructură, oferind membrilor drept de veto în deciziile de identitate și acces la rapoarte financiare trimestriale
Petrolul este al orașului Ploiești, al suporterilor și al tuturor celor care au luptat pentru aceste culori. Ne-am săturat de minciuni și umilință. Cine nu poate respecta acest club, trebuie să plece! Peluza Latină, una dintre grupările de suporteri ale Petrolului Ploiești

La Petrolul, sezonul a început cu Liviu Ciobotariu pe bancă, acesta conducând echipa până în etapa #9.

Ulterior, Eugen Neagoe a preluat formația din etapa #11 a sezonului regulat și a rămas în funcție până în etapa #2 din play-out.

Locul său a fost luat de Mehmet Topal, care a preluat echipa și se află și în prezent pe banca ploieștenilor.

Citește și

Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată”
Superliga
22:16
Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată”
Citește mai mult
Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată”
Accidentare gravă pentru Homawoo Fostul fundaș al lui Dinamo a fost operat: a primit mesaje de la fotbaliștii „câinilor”
Campionate
21:58
Accidentare gravă pentru Homawoo Fostul fundaș al lui Dinamo a fost operat: a primit mesaje de la fotbaliștii „câinilor”
Citește mai mult
Accidentare gravă pentru Homawoo Fostul fundaș al lui Dinamo a fost operat: a primit mesaje de la fotbaliștii „câinilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
petrolul ploiesti suporteri liga 1 peluza latina
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
22:00
LIVE Freiburg - Aston Villa, în finala Europa League » Atmosferă senzațională la Istanbul
LIVE   Freiburg - Aston Villa, în finala Europa League » Atmosferă senzațională la Istanbul 
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share