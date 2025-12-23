Sebastian Hertner , fost internațional la grupele de U18 și U19 ale Germaniei, a murit la doar 34 de ani într-un accident de telescaun pe pârtia de schi din Muntenegru.

Hertner se afla în vacanță în lanțul muntos Durmitor sâmbăta trecută, împreună cu soția sa, când telescaunul dublu pe care îl foloseau s-a desprins de cablu și s-a izbit de scaunul din spate, notează dailymail.com.

Sebastian Hertner a murit la doar 34 de ani

Fostul stoper a căzut din telescaun și a murit pe loc, în timp ce partenera lui de viață a rămas blocată în scaun și a fost salvată de serviciile de urgență.

Ea a suferit o fractură la picior și a fost dusă de urgență la spital.

Cel puțin alți trei turiști au rămas blocați în scaunele lor timp de câteva ore înainte ca echipele de salvare să reușească să-i coboare în siguranță.

Primarul orașului Zabljak, Rados Zugic, a declarat că incidentul este tratat cu cea mai mare seriozitate, subliniind că siguranța vizitatorilor este esențială într-o regiune care se bazează în mare măsură pe turism.

El a spus: „Insistăm asupra unei anchete cuprinzătoare și transparente pentru a-i identifica pe cei responsabili”

Comunicatul ETSV Hamburg

Decesul lui Hertner a fost confirmat și de clubulul ETSV Hamburg, formație din Liga 5 din Germania, la care acesta era căpitan.

„Cu mare tristețe anunțăm astăzi că, în timp ce era în vacanță, căpitanul nostru, Sebastian Hertner, a murit într-un accident tragic.

Suntem uluiți și incredibil de triști. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi. Odihnește-te în pace, Sebastian”, se arată în comunicatul celor de la ETSV Hamburg.

Cine a fost Sebastian Hertner

Hertner a fost un fost fundaș care a jucat profesionist în Germania timp de mai mulți ani, jucând pentru VfB Stuttgart la juniori, înainte de a evolua în Bundesliga 2, la echipe precum 1860 München, Erzgebirge Aue și Darmstadt.

La juniori, a reprezentat Germania la nivelurile U18 (14 selecții) și U19 (5 selecții), evoluând alături de viitori internaționali, precum Felix Kroos (fratele lui Toni) și Christoph Kramer, câștigătorul Cupei Mondiale. În 2024, s-a transferat la ETSV Hamburg.

