GOLAZO la Botoșani - Dinamo! VIDEO. Mailat a deschis scorul cu un voleu de senzație » Portarul n-a avut nicio șansă +14 foto
Sebastian Mailat FOTO: Captură - Prima Sport
Superliga

GOLAZO la Botoșani - Dinamo! VIDEO. Mailat a deschis scorul cu un voleu de senzație » Portarul n-a avut nicio șansă

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 21:50
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 22:33
  • FC Botoșani - Dinamo. Sebastian Mailat (27 de ani), jucătorul gazdelor, a deschis scorul cu o execuție senzațională.

În minutul 44 al duelului de la Botoșani, Andrei Miron a executat o lovitură liberă din apropierea mijlocului terenului, trimițând balonul înspre careul dinamoviștilor.

Gol de senzație marcat de Sebastian Mailat în FC Botoșani - Dinamo

Mingea a ajuns în careu și a fost deviată cu capul de Mykola Kovtalyuk înspre Sebastian Mailat. Extrema nu a stat pe gânduri și a șutat puternic, din voleu, de la marginea careului.

Balonul a trecut, cu boltă, peste Devis Epassy și a intrat în poarta „câinilor”. Portarul lui Dinamo nu a avut nicio șansă.

Galerie foto (14 imagini)

Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat
+14 Foto
labels.photo-gallery

Aceasta a fost cea de-a șasea reușită a lui Sebastian Mailat în actualul sezon al Ligii 1. Fotbalistul a mai contribuit cu trei pase decisive în cele 15 meciuri în care a evoluat.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Sebastian Mailat, conform Transfermarkt

FC Botoșani - Dinamo, echipele de start

  • Botoșani: Anestis - R. Creț - A. Miron, D. Diaw, Pavolvic - E. Papa, C. Petro - S. Mailat, Ongenda, Z. Mitrov - Kovtaliuk
  • Rezerve: Kukic, M. Munoz, G. David, A. Ferreira, Bordeianu, A. Dumitru, Ș. Pănoiu, Ant. Dumitru, Bodișteanu, G. Cîmpanu, A. Dumiter, E. Lopez
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Dinamo: D. Epassy - Ikoko, K. Boateng, N. Stoinov, R. Opruț - Gnahore, A. Mărginean, C. Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, A. Caragea
  • Rezerve: A. Roșca, Tabuncic, Milanov, S. Perica, A. Mazilu, A. Bordușanu, C. Soare, Kyriakou, M. Toader, L. Bărbulescu, A. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Asistenți: Valentin Avram, (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Piteşti). Arbitru AVAR: Stelian Slabu (Braşov)
  • Stadion: Municipal (Botoşani)

