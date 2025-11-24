GOLAZO la Botoșani - Dinamo! VIDEO. Mailat a deschis scorul cu un voleu de senzație » Portarul n-a avut nicio șansă

- FC Botoșani - Dinamo. Sebastian Mailat (27 de ani), jucătorul gazdelor, a deschis scorul cu o execuție senzațională.
În minutul 44 al duelului de la Botoșani, Andrei Miron a executat o lovitură liberă din apropierea mijlocului terenului, trimițând balonul înspre careul dinamoviștilor.
Gol de senzație marcat de Sebastian Mailat în FC Botoșani - Dinamo
Mingea a ajuns în careu și a fost deviată cu capul de Mykola Kovtalyuk înspre Sebastian Mailat. Extrema nu a stat pe gânduri și a șutat puternic, din voleu, de la marginea careului.
Balonul a trecut, cu boltă, peste Devis Epassy și a intrat în poarta „câinilor”. Portarul lui Dinamo nu a avut nicio șansă.
Galerie foto (14 imagini)
Aceasta a fost cea de-a șasea reușită a lui Sebastian Mailat în actualul sezon al Ligii 1. Fotbalistul a mai contribuit cu trei pase decisive în cele 15 meciuri în care a evoluat.
750.000 de euro
este cota de piață a lui Sebastian Mailat, conform Transfermarkt
FC Botoșani - Dinamo, echipele de start
- Botoșani: Anestis - R. Creț - A. Miron, D. Diaw, Pavolvic - E. Papa, C. Petro - S. Mailat, Ongenda, Z. Mitrov - Kovtaliuk
- Rezerve: Kukic, M. Munoz, G. David, A. Ferreira, Bordeianu, A. Dumitru, Ș. Pănoiu, Ant. Dumitru, Bodișteanu, G. Cîmpanu, A. Dumiter, E. Lopez
- Antrenor: Leo Grozavu
- Dinamo: D. Epassy - Ikoko, K. Boateng, N. Stoinov, R. Opruț - Gnahore, A. Mărginean, C. Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, A. Caragea
- Rezerve: A. Roșca, Tabuncic, Milanov, S. Perica, A. Mazilu, A. Bordușanu, C. Soare, Kyriakou, M. Toader, L. Bărbulescu, A. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Asistenți: Valentin Avram, (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Piteşti). Arbitru AVAR: Stelian Slabu (Braşov)
- Stadion: Municipal (Botoşani)