Rasism la adresa Senegalului Scene șocante pe străzile din Maroc, după eșecul din finala Cupei Africii pe Națiuni

La câteva zile de la încheierea Cupei Africii pe Națiuni, fanii Marocului nu au trecut peste eșecul în fața Senegalului, 0-1, și au avut un derapaj rasist la adresa adversarilor.

Finalul ultimului act al turneului african a fost de-a dreptul exploziv. Jucătorii senegalezi au părăsit terenul, după ce Maroc a primit un penalty.

Ulterior, la insistențele lui Sadio Mane, au revenit pe teren și au reușit să câștige trofeul, grație golului reușit de Pape Gueye în minutul 94.

Fanii Marocului, derapaj rasist la adresa Senegalului

În urma victoriei în fața celor de la Maroc, Senegal a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Africii, după succesul din 2022.

Finalul partidei a fost unul tensionat, cu bătăi între suporteri și forțele de ordine, în special după penalty-ul dictat în favoarea Marocului, care a fost ratat de Brahim Diaz.

Chiar dacă au trecut câteva zile de la ultimul act al competiției, fanii Marocului nu au trecut peste înfrângere și au decis să-și ia peste picior adversarii.

Concret, aceștia au avut un derapaj rasist la adresa senegalezilor.

În cadrul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, suporterii marocani se distrau pe stradă, dansau, iar unii dintre ei se jucau cu banane, în timp ce alții filmau cu telefoanele mobile.

În plus, ei emiteau sunete asemănătoare cu cele scoase de maimuțe, fiind clar un derapaj rasist la adresa adversarilor lor din finala Cupei Africii.

În videoclipul de pe rețelele de socializare, după toate scenele de pe străzile din Maroc, apare o imagine cu Sadio Mane, una dintre vedetele Senegalului, cu trofeul proaspăt cucerit în brațe.

Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii

Ultimul act al turneului african a avut parte de un final cu adevărat exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Câteva momente mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul a dictat un penalty controversat pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul.

Cei mai mulți dintre aceștia l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren.

Ulterior, Mane a mers și el la vestiare, reușind într-un final să îi determine pe colegii săi să continue meciul.

După ce senegalezii au revenit pe gazon, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid.

Diaz a încercat o „scăriță”, dar portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru, reușind să rețină balonul fără emoții. Astfel, partida a intrat în prelungiri.

În minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Fotbalistul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat apoi în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri. Astfel, Senegal a obținut al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după cel din 2022.

