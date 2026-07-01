Serena Williams, gest aspru criticat Americanca a luat o decizie care i-a enervat pe toți: „Ăsta e un nou nivel de aroganță”

Serena Williams (44 de ani) a revenit pe tabloul de simplu de la Wimbledon, după o pauză de aproape 4 ani, a pierdut, în 3 seturi, scor 3-6, 7-6(6), 2-6, și a lăsat în urmă un moment controversat.

Australianca Maya Joint (20 de ani, #87 WTA) a fost cea care a eliminat-o pe Serena încă din primul tur.

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Deși a reușit să câștige setul al doilea și a oferit publicului momente care au amintit de perioada ei de glorie, Serena nu a putut evita eliminarea încă din runda inaugurală.

Fosta lideră mondială a ales să nu participe la conferința de presă obligatorie de după meci, preferând să transmită un scurt mesaj scris, gest care i-a nemulțumit pe reprezentanții presei.

La scurt timp după încheierea partidei, organizatorii au anunțat că Williams nu va mai susține conferința de presă programată și au transmis mesajul jucătoarei.

A fost minunat să fiu din nou la Wimbledon. Nu mă așteptam să fiu aici. Atmosfera a fost spectaculoasă, iar ieșirea pe teren a fost uimitoare. A fost cu siguranță o plăcere, mi-a fost dor de moment și m-am bucurat de el mai mult decât orice în lume. Serena Williams

Formularea ambiguă a mesajului a alimentat imediat speculațiile privind viitorul ei în tenis și posibilitatea ca aceasta să fi fost ultima sa apariție în proba de simplu.

Absența de la conferința de presă a fost însă cea care a monopolizat discuțiile.

Stephen Boughton, un cunoscut blogger de tenis, a avut mai multe postări în care a criticat atitudinea Serenei:

„Serena își dorea un wild card, voia să joace pe terenul central, voia un meci seara, voia să apară în toate pozele de familie, dar, mai presus de toate, își dorea victoria. A fost la un pas să obțină toate acestea.

Faptul că nu a participat la conferința de presă de după meci, care este o cerință obligatorie, a fost spectacol ieftin.

Serena nici măcar nu ar fi intrat pe teren dacă ar fi crezut că nu poate câștiga. Cred că este dezamăgită de prestația sa și acesta este adevăratul motiv pentru care nu a participat la conferința de presă de după meci.

Williams a arătat bine la antrenamente, dar pur și simplu nu poți compara antrenamentele cu meciurile”.

Regulile sunt reguli... cu excepția cazului în care ești Serena Williams. Îmi pare rău, dar aroganța Serenei e cu totul altceva, e un nou nivel de aroganță! Stephen Boughton

Și jurnalistul britanic Simon Cambers s-a arătat dezamăgit de atitudinea americancei:

„Sunt impresionat de cât de mult a luptat Serena Williams în seara asta. Nu sunt însă impresionat de faptul că a refuzat să participe la conferința de presă obligatorie. Având în vedere că a primit un wildcard de la Wimbledon, acest lucru nu se cuvine”.

În mediul online, opiniile au fost împărțite: unii au apreciat că Serena avea dreptul să își gestioneze emoțiile după o înfrângere dureroasă, în timp ce alții au susținut că statutul său nu ar trebui să o plaseze deasupra regulilor aplicate tuturor competitorilor.

Harmony Tan, cea care a învins-o pe Serena Williams în primul tur la Wimbledon în 2022, a postat un mesaj în care a dezvăluit că Serena Williams a blocat-o pe Instagram după ce a eliminat-o.

„Deci, acum 4 ani, după ce a dat mâna cu mine, m-a blocat pe instagram, apropo” a scris Harmony

Nu e, totuși, prima dată când Serena evită dialogul obligatoriu de la turnee cu jurnaliștii. În 2018, a fost amendată cu 1.000 de dolari pentru că a ratat o conferință de presă, în urma înfrângerii din prima rundă a turneului de la Miami Open.

În 2021, după ce a pierdut în fața lui Naomi Osaka în semifinală, a întrerupt conferința și a plecat.

În 2022, după ce a pierdut în două seturi în fața Emmei Răducanu la Masters-ul de la Cincinnati, a refuzat interviurile.

Aventura londoneză a Serenei nu s-a încheiat însă odată cu participarea în proba de simplu. Fosta campioană urmează să evolueze și în proba de dublu, alături de sora ei, Venus Williams.

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