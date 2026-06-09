Florentin Petre rămâne în Liga 1? Cu ce echipă  ar negocia fostul „secund” de la Dinamo
Florentin Petre
Superliga

Florentin Petre rămâne în Liga 1? Cu ce echipă ar negocia fostul „secund” de la Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 15:21
  • Florentin Petre (50 de ani), fostul antrenor secund de la Dinamo, s-ar afla în negocieri cu un club din Liga 1. Detalii, mai jos în articol.
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Imediat după plecarea lui Zeljko Kopic, și „secundul” Florentin Petre a părăsit-o pe Dinamo, chiar dacă își prelungise recent contractul, până în 2028.

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Florentin Petre, negocieri cu UTA Arad

La scurt timp după ce s-a despărțit de Dinamo, Florentin Petre și-ar putea găsi un nou angajament, la o echipă care a evoluat în play-out-ul Ligii 1 în sezonul recent încheiat.

Este vorba de UTA Arad. Petre ar urma să ocupe funcția de antrenor secund, alături de Sorin Rădoi și Ștefan Boroș, anunță aradon.ro.

Această variantă ar fi pe placul antrenorului principal Adrian Mihalcea, potrivit sursei citate.

În cariera de jucător, Florentin Petre a evoluat la UTA Arad sub formă de împrumut de la Dinamo, în perioada ianuarie - mai 1995.

La capătul acelui sezon, formația arădeană a retrogradat din prima divizie a fotbalului românesc.

Nu se știe încă dacă Petre va semna cu UTA Arad. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Kopic ar putea ajunge la Al-Wahda, formație care a terminat pe locul 5 în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, iar Florentin Petre își dorește să îl urmeze pe croat.

Dinamo a început deja un nou proiect tehnic. După despărțirea de Kopic, clubul s-a înțeles cu portughezul Nuno Campos, fost antrenor la Zalaegerszeg, care a venit la București cu propriul staff, din care vor face parte doi antrenori secunzi și un preparator fizic.

Florentin Petre a fost antrenorul secund al lui Dinamo în ultimele două sezoane. În cariera sa, a mai fost tehncianul echipelor Unirea Ungheni, Ceahlăul Piatra Neamț, Dacia Unirea Brăila și Foresta Suceava.

În sezonul trecut, UTA Arad a câștigat play-out-ul, cu 39 de puncte, la două lungimi distanță de FCSB.

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