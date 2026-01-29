Serena Williams întreține misterul Legenda tenisului feminin și-a schimbat declarațiile » Ce a spus despre posibila revenire, la mai bine de 3 ani de la retragere

Serena Williams (44 de ani), legenda tenisului feminin, nu a exclus posibilitatea de a reveni pe teren.

Serena Williams, a doua cea mai titrată jucătoare all-time în competițiile de Grand Slam, s-a retras din tenis la data de 3 septembrie 2022.

Serena Williams nu exclude o revenire în tenis

În luna octombrie a anului trecut, americanca a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.

Ulterior, în luna decembrie, Serena a negat orice fel de zvon cu privire la întoarcerea sa pe teren: „ O, Doamne, nu mă mai întorc! E o nebunie ”, scria Serena Williams, la acea vreme pe X.

Cu toate acestea, în ultimul interviu acordat în emisiunea Today Show, americanca nu a exclus posibilitatea de a reveni.

„Nu știu, voi vedea ce se întâmplă”, a spus Williams, citată de bbc.com.

Savannah Guthrie, realizatoarea emisiunii a insistat și a spus: „pentru mine este un poate”.

De șapte ori campioană la Wimbledon, Serena a replicat: „Nu este un poate”.

Mamă a doi copii, Williams a spus că a trecut recent pe un formular că ocupația sa este cea de „mamă casnică și gospodină”.

Întrebată dacă a reintrat în lotul de testare antidoping, americanca a spus:

„Nu știu dacă am fost exclusă. Ascultă, nu pot discuta despre asta.

Dacă vreau să pun capăt zvonurilor… ascultă, vreau să mă duc la culcare”, a concluzionat Serena.

Jucătorii pot reveni în competiție numai după ce au petrecut șase luni în programul de testare.

Numele lui Williams a apărut într-un document publicat de ITIA pe 6 octombrie.

Toți jucătorii activi sunt supuși testării în afara competiției. Însă cei din grupul de testare - care este alcătuit în mare parte din cei mai buni 100 de jucători de simplu, dublu și în scaun cu rotile, precum și din sportivii care revin în competiție - trebuie să informeze testatorii unde se vor afla timp de o oră în fiecare zi.

FOTO. Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia” în toamna anului trecut

Palmaresul Serenei Williams

23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)

la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace) 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams

1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams 73 de titluri WTA la simplu

Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)

(2002, 2009, 2013, 2014, 2015) 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

