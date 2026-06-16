Joacă la Wimbledon Serena și Venus Williams, wild-card pentru al treilea Grand Slam al anului
Venus Williams și Serena Williams/ Foto: IMAGO
Tenis

Joacă la Wimbledon Serena și Venus Williams, wild-card pentru al treilea Grand Slam al anului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 22:58
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 22:58
  • Serena Williams (44 de ani) și sora sa, Venus (45 de ani), au primit un wild-card din partea organizatorilor de la Wimbledon și vor face echipă în proba de dublu.
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Cel de-al treilea Grand Slam al anului va avea loc în perioada 29 iunie–12 iulie, iar organizatorii au anunțat primul set de wild-card-uri pentru ediția din acest an.

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Serena și Venus Williams vor juca la dublu la Wimbledon

Printre beneficiare se numără și surorile Williams, Serena și Venus. Va fi pentru prima dată din 2016 încoace când cele două vor face echipă pe iarba de la All England Club.

Atunci, americancele puneau mâna pe trofeu, după ce treceau în finală de perechea Timea Babos și Yaroslava Shvedova, scor 6-3, 6-4.

Pentru Serena, participarea la Wimbledon va însemna a doua apariție după revenirea în tenis. Fostul lider mondial din clasamentul WTA s-a întors pe teren în proba de dublu a turneului de la de la Queen's Club.

A făcut echipă cu Victoria Mboko (19 ani). Cele două s-au calificat în sferturi, dar au fost nevoite să abandoneze competiția, după ce canadianca s-a accidentat în cadrul probei de simplu.

14 turnee
de Grand Slam la dublu au câștigat surorile Williams, 6 dintre acestea la Wimbledon: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 și 2016

Heather Watson și Katie Boulter au primit și ele wild-card pe tabloul de dublu.

Maja Chwalinska, pe tabloul de simplu la feminin

Maja Chwalinska (24 de ani, #21 WTA) a scris istorie la Roland Garros. Venită din calificări, poloneza a ajuns până în ultimul act al competiției, pierdut, scor 3-6, 2-6, cu Mirra Andreeva (19 ani, #5 WTA).

Grație parcursului său, organizatorii de la Wimbledon au decis să-i acorde lui Chwalinska un wild-card direct pe tabloul principal al probei de simplu

Maja Chwalinska, finalistă la Roland Garros/ Foto: IMAGO Maja Chwalinska, finalistă la Roland Garros/ Foto: IMAGO
Maja Chwalinska, finalistă la Roland Garros/ Foto: IMAGO

Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan și Mimi Xu sunt celelalte sportive care au mai primit wild-card. Ultimul loc a rămas încă nealocat.

Wawrinka și Dimitrov, pe tabloul principal la masculin

Pe tabloul de simplu al turneului masculin, Stan Wawrinka (41 de ani, #111 ATP) și Grigor Dimitrov (35 de ani, #169 de ani) sunt cele mai sonore nume care vor beneficia de wild-card.

Elvețianul se va afla la ultima participare la turneul de la Londra, unde nu a reușit să depășească faza sferturilor de finală, în timp ce bulgarul revine după întâmplarea nefericită de anul trecut.

În 2025, Dimitrov mai avea nevoie de un singur set pentru calificarea în marea finală. Ghinionul a făcut ca mușchiul pectoral să-i cedeze. Grigor a fost nevoit să abandoneze, la scorul de 2-0, în fața liderului mondal, Jannik Sinner.

Italianul avea să câștige turneul după ce se impune în ultimul act în fața lui Carlos Alcaraz, 3-1 la seturi.

Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones și Toby Samuel sunt ceilalați beneficiari de wild-card. Alte două locuri au rămas nealocate.

În ceea ce privește tabloul de dublu, Nick Kyrgios și Alexander Bublik au primit și ei un wild- card.

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