Sergej Barbarez a răbufnit Selecționerul Bosniei, iritat de întrebările jurnaliștilor, după  remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”

CIPRU - BOSNIA 2-2. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul oaspeților, a vorbit despre remiza din preliminariile CM 2026.

Bosnia a condus cu 2-0, în duelul disputat la Larnaca, dar la final a trebuit să se mulțumească doar cu un punct, lucru care i-a pus pe jurnaliști bosniaci pe gânduri.

CIPRU - BOSNIA. Sergej Barbarez: „Cine spune că am avut noroc cu România?”

Presa l-a întrebat pe Sergej Barbarez, la finalul partidei, dacă Bosnia a fost norocoasă în meciurile disputate până în acest moment în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Selecționerul Bosniei s-a arătat iritat de întrebarea primită, moment în care a răbufnit.

„Nu înțeleg întrebarea, ar trebui să vă povestesc tot parcursul din calificări, meci cu meci.

Nu știu cine a spus că am avut obiectiv calificarea la Campionatul Mondial. Cine spune că am avut noroc cu România și că am fost mai slabi decât Cipru la Zenica vede lucrurile cu alți diferit.

E adevărat, prima repriză din această seară a fost slabă, dar am spus că mă interesează punctele, nu neapărat stilul de joc.

Primim goluri în ultimele secunde, dintr-un penalty discutabil. Astfel de penalty-uri se pot dicta de 300 de ori în fiecare meci. În meciurile pe care le-am câștigat în aceste calificări, jocul a fost mereu de partea noastră”, a răbufnit Barbarez, citat de reprezentacija.ba.

Rezultatele naționalei Bosniei în preliminariile CM 2026

Bosnia mai are de disputat două partide, cu România și Austria. Ambele sunt programate în luna noiembrie, pe 15, respectiv 18.

Sergej Barbarez: „Nu înțeleg, e un test?”

Un nou moment tensionat a avut loc în momentul în care Barbarez a fost întrebat dacă introducerea lui Dino Besirovic are vreo legătură cu faptul că mijlocașului îi va expira contractul cu AIK Stockholm, la finalul anului.

„Nu înțeleg, e un fel de test?” a replicat Barbarez.

Jurnalistul a insistat și a mai adăugat două nume Ifet Djakovac și Enver Kulasin.

„E cumva o întrebare venită de sus? Djakovac a fost convocat la acțiunea trecută, dar s-a accidentat”, a concluzionat Barbarez.

Pentru Bosnia urmează un meci amical cu Malta, programat duminică de la ora 20:00.

Tot duminică, dar de la ora 21:45, România va întâlni Austria într-un meci crucial pentru calificarea directă la Cupa Mondială. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Cum arată calculele pentru locul 2

Pornim de la ideea că România va învinge categoric San Marino în ultima etapă, deci putem considera că în acest moment are 10 puncte și un golaveraj mai bun decât Bosnia. Totul depinde însă de celelalte două meciuri.

6 puncte cu Austria și Bosnia - „Tricolorii” au garantat locul 2 dacă ex-iugoslavii nu câștigă la Viena. Dacă bat, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte (16), iar locul 2 s-ar decide la golaveraj, unde „tricolorii” ar putea lua prim-planul cu o victorie la scor cu San Marino.

- „Tricolorii” au garantat locul 2 dacă ex-iugoslavii nu câștigă la Viena. Dacă bat, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte (16), iar locul 2 s-ar decide la golaveraj, unde „tricolorii” ar putea lua prim-planul cu o victorie la scor cu San Marino. 4 puncte cu Austria și Bosnia - Dacă îi batem pe austrieci și remizăm cu bosniacii, putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Tot am depinde de golaveraj.



Dacă punctul e cu Austria și victoria cu Bosnia, am avea nevoie ca austriecii să nu piardă în ultima etapă pentru a mai obține locul 2. Dacă bat, suntem la un punct peste Bosnia, dacă este remiză, suntem la egalitate de puncte cu Bosnia și locul 2 se decide la baraj.

- Dacă îi batem pe austrieci și remizăm cu bosniacii, putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Tot am depinde de golaveraj. Dacă punctul e cu Austria și victoria cu Bosnia, am avea nevoie ca austriecii să nu piardă în ultima etapă pentru a mai obține locul 2. Dacă bat, suntem la un punct peste Bosnia, dacă este remiză, suntem la egalitate de puncte cu Bosnia și locul 2 se decide la baraj. 3 puncte cu Austria și Bosnia - Dacă victoria e cu Austria și înfrângerea e cu Bosnia, locul 3 ne aparține. Dacă victoria este cu Bosnia, atunci în ultima etapă am avea nevoie de o victorie a austriecilor cu Bosnia. Am fi la egalitate de puncte (13) cu Bosnia și departajarea s-ar face la golaveraj.

