„Să fim agresivi!” Selecționerul Bosniei ne avertizează. Ce spune despre români

Sergej Barbarez, antrenorul bosniacilor, vorbește despre meciul de sâmbătă, decisiv pentru barajul CM 2026.

Mesajul lansat de selecționerul rivalilor: „Concentrați-vă doar la români!”. Cum vede jocul „tricolorilor”.

Bosnia - România se dispută sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Sergej Barbarez, 54 de ani, selecționerul Bosniei din 19 aprilie 2024, are mai puține victorii decât înfrângeri la națională (5-8).

El poate califica însă echipa „dragonilor” direct la Campionatul Mondial.

Două succese, sâmbătă, în fața noastră, și pe 18 noiembrie, la Viena cu Austria, i-ar oferi locul 1 și biletele de America.

Dar pierde tot la două înfrângeri, și pe 15, și trei zile mai târziu. Va încheia preliminariile pe poziția a treia și fără drept la play-off din Liga Națiunilor!

Barbarez: „Știm cum joacă românii, știm care e misiunea lor”

Barbarez le-a vorbit jurnaliștilor bosniaci și despre „tricolori”, nu doar despre ultimele accidentări din lotul său sau despre conflictul dintre ultrași și federația de la Sarajevo.

„Nu ne-am schimbat deloc părerea legată de români. Știm cum joacă, știm care e misiunea lor, știm ce vor”, a declarat acesta, potrivit presei locale.

Întotdeauna am crezut că românii au o echipă foarte bună, că sunt tehnici și rapizi Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

Barbarez: „Am demonstrat că îi putem învinge”

Tehnicianul a spus cum pregătește confruntarea de sâmbătă. „Abordarea noastră va fi aceeași, nu e prea mult de modificat”.

Și un avertisment: „Să fim agresivi! Jucăm acasă și am demonstrat că îi putem învinge. Acesta este obiectivul nostru”.

Așa vrea Barbarez să joace bosniacii sâmbătă: agresiv Foto: Imago

Nu a răspuns întrebărilor care aveau legătură cu a doua partidă, împotriva Austriei.

„Vom discuta despre al doilea meci mai târziu”. Mesajul lui: „Concentrați-vă doar la români!”.

Susic: „Să nu fim lacomi cu România!”

Un nume faimos al istoriei fotbalului bosniac și iugoslav, și ca jucător, și ca antrenor, unicul selecționer care a calificat Bosnia la Campionatul Mondial (2014), le-a atras atenția lui Barbarez și internaționalilor săi.

„Acest joc va fi crucial, nu trebuie să pierdem. Să fim atenți și să nu fim lacomi cu România, căutând victoria cu orice preț din primul minut. Ne poate costa!”, a avertizat Safet Susic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport