„Aici e marea problemă!” S-au contrazis înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Nu cred că e sigur de poziția lui” + „Cine altcineva să fie?”

Foștii internaționali Aurel Țicleanu (66 de ani) și Ovidiu Herea (40 de ani) au analizat variantele pe care Mircea Lucescu (80 de ani) le are la dispoziție pentru centrul defensivei.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Adrian Rus și Lisav Eissat sunt fundașii centrali convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), ultima din preliminariile CM 2026.

Aurel Țicleanu: „Aici e marea problemă”

Aurel Țicleanu nu îl vede pe Virgil Ghiță titular incontestabil în partida de la Zenica, în ciuda faptului că stoperul celor de la Hannover a fost decisiv în partida cu Austria.

„Aici e mare problema, eşti tentat să-i dai lui Ghiţă, pentru că ţi-a dat golul. Eu nu cred că Ghiţă e sigur de poziţia lui, chiar dacă a dat golul victoriei , pentru că pe Lucescu îl interesează defensiv. Că dai gol, e un bonus”, a spus Aurel Țicleanu, potrivit orangesport.ro

De partea cealaltă, Ovidiu Herea este de altă părere: „Eu cred că o să fie Ghiţă, cine ar putea să fie?!”.

Legenda celor de la Universitatea Craiova a venit ulterior cu un alt argument:

„Să nu uităm că joacă cu Dzeko. Un jucător foarte bun care nu te surprinde ca viteză, dar e foarte puternic trebuie să stea lânga el, să îl scoată.

Ghiţă joacă în 3, Racoviţan joacă în 3, Rus joacă în 3, nu ştiu Eissat, cred în 4. Şi asta e o problemă!”, a concluzionat Țicleanu pentru sursa citată.

44 de selecții a adunat Aurel Țicleanu la echipa națională (2 goluri). Ovidiu Herea a jucat de două ori pentru prima reprezentativă (o reușită)

FOTO. Imagini de la România - Austria 1-0

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

