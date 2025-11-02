„Trebuie să-și ridice nivelul” Jucătorul de la FCSB care nu l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu

U Cluj - FCSB 0-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a făcut o scurtă analiză a partidei de pe Cluj Arena.

Deși FCSB a arătat un joc bun, fostul internațional nu a fost impresionat de evoluția lui Juri Cisotti.

FCSB a plecat cu toate punctele de la Cluj, după o „dublă” a căpitanului Darius Olaru, care a reușit să marcheze în ultimele două partide consecutive.

U Cluj - FCSB 0-2 . Ilie Dumitrescu: „Cisotti trebuie să-și ridice nivelul”

Cisotti a făcut o a doua jumătate de sezon foarte bună în stagiunea anterioară, după transferul din iarnă la FCSB, însă în prima partea a acestui sezon nu a reușit să fie decisiv de prea multe ori.

„FCSB a fost superioară, chiar dacă, pe început de joc, a fost o fază în care Bic putea să marcheze, a fost și faza lui Lukic. Ca joc, ideea de a juca și cu Olaru, și cu Șut, și cu Lixandru…

Echipa a avut echilibru mai bun cu doi închizători. Cisotti n-a fost… A avut două situații cu capul, când a atacat bine, dar ar trebui să-și ridice nivelul, pentru că ajută enorm echipa când e la un nivel bun”, a declarat Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Cisotti a bifat 24 de apariții în tricoul celor de la FCSB în acest sezon, 14 în Liga 1 și 10 în cupele europene, reușind în total 3 goluri și 3 pase decisive, însă cele mai multe dintre ele în preliminariile competițiilor din Europa.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

