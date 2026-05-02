Depunctare anulată în direct VIDEO Imagini spectaculoase: fanii au văzut pe tabelă cum dispare sancțiunea primită de clubul de tradiție 

Sheffield Wednesday a câștigat un meci pentru prima dată din septembrie 2025, după ce bătuse recordul negativ de meciuri consecutive fără victorie

„Bufnițele” au învins West Brom acasă, 2-1, în fața unui stadion plin. Au fost 33.750 de fani pe Hillsborough, cel mai mare număr de spectatori la un meci de Championship din acest sezon.

Countdown live pe Hillsborough Stadium

Echipa de tradiție a retrogradat în Liga 3 din Anglia, însă are speranțe. A scăpat de depunctarea de 15 puncte și are noi patroni.

Consorțiul american Arise Capital Partners a preluat clubul și a evitat în ultima clipă depunctarea. Pentru a marca evenimentul, a fost făcut un countdown chiar pe stadion, iar suporterii au văzut live pe tabelă cum scade numărul de puncte prevăzute în sancțiune, până la zero. Reacțiile lor au devenit virale:

The whole of Hillsborough cheering as they see their points deduction go all the way 15 down to 0.



This is incredible for the Sheffield Wednesday fans.



„Vânzarea asigură viitorul pe termen lung al clubului”

„Administratorii comuni ai Sheffield Wednesday Football Club Limited au plăcerea să confirme finalizarea cu succes a vânzării clubului către Arise Capital Partners LLC, un consorțiu condus de David Storch, alături de Michael Storch și Tom Costin.

Tranzacția a fost finalizată în urma unei colaborări constructive cu părțile-cheie interesate, inclusiv cu Liga Engleză de Fotbal (EFL), și în conformitate cu toate regulamentele relevante.

Ca parte a acestui proces, Consiliul EFL și-a exercitat autoritatea, așa cum este prevăzut în Politica de Insolvență, și a concluzionat că nu ar fi oportun să se impună o deducere de 15 puncte clubului în urma ieșirii sale din insolvență.

Prin urmare, clubul va începe sezonul viitor cu 0 puncte, în loc de -15. De asemenea, s-a convenit asupra unei poziții privind parametrii salariali și de transfer, care este acceptabilă și susține progresul clubului.

Vânzarea asigură viitorul pe termen lung al clubului și marchează începutul unei noi ere pentru Sheffield Wednesday - una construită pe stabilitate, responsabilitate și o încredere reînnoită”, scrie în comunicatul noii conduceri a englezilor.

David Storch, noul patron al lui Sheffield Wednesday: „Fanii dețin acest club. Noi readucem speranța”

AN INCREDIBLE MOMENT AT HILLSBOROUGH 🙌

„Sunt foarte sincer când spun că fanii dețin acest club. Vom fi custozii și partenerii fanilor în încercarea noastră de a readuce speranța.

Încă de când am fost la meciul împotriva lui Norwich City de pe Hillsborough, pe 5 noiembrie, și am văzut entuziasmul fanilor, am fost captivat.

De la început a fost vorba despre mai mult decât o achiziție. A fost vorba despre responsabilitate - față de club, față de istoria sa și, cel mai important, față de suporterii săi. Sheffield Wednesday merită stabilitate, ambiție și o direcție clară. Asta suntem aici să oferim.

Știm că încrederea trebuie câștigată. Suntem onorați de această oportunitate, luăm acest lucru în serios ca administratori ai acestui club incredibil - vom aborda acest lucru cu umilință, transparență și un angajament pe termen lung de a face lucrurile așa cum trebuie.

Astăzi, acest club renaște și privim cu hotărâre munca care ne așteaptă”, a spus David Storch.

De-a lungul istoriei sale, Sheffield Wednesday a câștigat patru titluri de campioană a Angliei (1902/03, 1903/04, 1928/29 și 1929/30), patru Cupe ale Angliei (1985/86, 1906/07, 1934/35), o Cupă a Ligii (1990/91) și o Supercupă a Angliei (1935).

