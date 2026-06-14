FIFA, decizie importantă Ce se va întâmpla cu Omar Artan, arbitrul somalez interzis de SUA la Mondial
Foto: Imago
Campionatul Mondial

FIFA, decizie importantă Ce se va întâmpla cu Omar Artan, arbitrul somalez interzis de SUA la Mondial

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 16:13
  • FIFA a luat o decizie importantă în privința arbitrului somalez Omar Artan (34 de ani), cel care a fost anunțat că nu i se permite accesul pe teritoriul SUA, chiar dacă era selectat pentru CM 2026.
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Andrew Giuliani, directorul comitetului Casei Albe pentru Mondial, a susținut ulterior că arbitrul a fost interzis din cauza legăturilor cu suspecți membri ai unor organizații teroriste.

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FIFA îl va plăti pe Omar Artan, chiar dacă nu va arbitra la CM 2026

Omar Artan se pregătea de marea provocare a carierei. La 34 de ani, cel mai valoros arbitru african în 2025 urma să devină primul „central” somalez la Campionatul Mondial.

I s-a anulat această șansă. Pe aeroportul din Miami, autoritățile americane l-au interogat 11 ore și l-au ținut alte ore închis într-o celulă în așteptarea deciziei.

Nu mi s-a dat nicio explicație. Problema lor e că nu le place țara mea. Omar Artan, pentru New York Times

Acum, FIFA a luat o hotărâre importantă după ce arbitrului nu i-a fost permisă intrarea în SUA.

Forul condus de Gianni Infantino a decis să îi acorde lui Omar Artan întreaga sumă cuvenită pentru participarea la turneul final, chiar dacă nu va arbitra, anunță bbc.com.

Nu se știe exact ce sumă va încasa Artan, aceasta fiind stabilită și plătită după încheierea turneului.

Artan, eroul Somaliei, arbitrează Supercupa Europei: „Excelent arbitru”

Omar Artan a mai primit o veste excelentă în urmă cu câteva zile. UEFA a anunțat că somalezul va conduce Supercupa Europei, pe 12 august, la Salzburg: PSG - Aston Villa!

„Omar Artan este un arbitru tânăr, dar experimentat, excelent, care și-a dovedit calitatea la cel mai înalt nivel al Confederației Africane.

Fotbalul este destinat să conecteze oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul față de Omar și abilitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă.

Îi sunt recunoscător prietenului meu, președintele CAF, Patrice Motsepe, pentru că a susținut cu entuziasm inițiativa noastră”, a declarat Aleksander Ceferin, potrivit UEFA.com.

Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago
Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago

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